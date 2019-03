Vidéo embarrassante pour la fille de l’actrice Lori Loughlin

Près d’un an avant la mise au jour d’une vaste affaire de pots-de-vin destinés à faire entrer des enfants dans des universités prestigieuses, la fille de l’actrice américaine Lori Loughlin mettait en ligne une vidéo qui la met maintenant encore plus dans l’embarras.

«Je suis excitée d’aller à l’école aujourd’hui», disait à l’époque Olivia Jade, une jeune influenceuse de 19 ans.

Celle qui est suivie par près de 2 millions de personnes sur sa chaîne YouTube et plus de 1,4 million de personnes sur Instagram avait alors filmé sa dernière journée à l’école secondaire.

«Mais en même temps je ne suis littéralement jamais à l’école. Je ne pense même pas que ma classe [va me reconnaître]... peut-être ont-ils même oublié que je vais là», disait en mai dernier la jeune femme. «Je blague», avait-elle rajouté tout en réalisant sa routine beauté du matin.

Lori Loughlin et son mari, le designer Mossimo Giannulli, auraient payé quelque 500 000 dollars de pots-de-vin pour s'assurer que leurs deux filles soient acceptées à l'université de Californie du Sud (USC).

Olivia Jade avait également affirmé, dans une autre vidéo consultée par le magazine «People», qu’elle n’avait hâte d’aller au collège seulement pour les fêtes sur le campus.

«Je ne sais pas à combien de cours je vais aller, mais je vais parler aux doyens et à tout le monde, et j’espère que je vais réussir à trouver l’équilibre entre tout ça», avait soutenu Olivia Jade.

«Mais je veux vivre l’expérience des matchs et des partys. Je ne m’intéresse pas vraiment à l’école, mais vous le savez tous», avait-elle dit.

Toujours selon «People», la passionnée de mode et de maquillage avait ensuite mis en ligne une autre vidéo dans laquelle elle se disait déçue d’elle-même.

«J'ai dit quelque chose de super ignorant et stupide, au fond. Et je me suis rendu compte que je ne suis pas reconnaissante envers le collège, et je vais dans une très belle école. Et ça donne l'impression que je m'en fous, que je veux juste en finir avec ça. Je vais simplement réussir sur YouTube et ne pas avoir à m'inquiéter de l'école. Je suis vraiment déçue de moi-même», avait déclaré la fille de Lori Loughlin sur sa chaîne YouTube.

Sephora et TRESemmé, qui avaient des partenariats avec Olivia Jade, se sont distanciés de l’influenceuse depuis le scandale.

Dans le cadre de l’enquête, l'actrice de «Desperate Housewives» Felicity Huffman a également été arrêtée par le FBI, avant d'être libérée sous caution. Selon l'enquête, elle et son mari auraient versé 15 000 dollars pour que les résultats d'examen d'une de ses filles soient falsifiés.