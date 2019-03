De l'aide pour quatre familles de Montréal-Nord jetées à la rue pour un incendie

Pas moins de 19 personnes, dont neuf enfants, se sont retrouvées à la rue, samedi soir, lorsqu'un incendie a dévasté leur immeuble résidentiel dans l'arrondissement de Montréal-Nord.

Il s’agit d’un nouveau bilan alors que samedi soir, les autorités parlaient de 15 personnes évacuées.

La vingtaine de sinistrés ont été pris en charge par la Croix-Rouge.

«Dès que les gens sont obligés de quitter leur domicile, la Croix-Rouge est là pour prendre en charge les sinistrés. [...] On s'assure qu'ils sont en sécurité. Par la suite, on regarde s'ils ont besoin d'hébergement, d'alimentation et de vêtements», a expliqué Carl Boisvert, porte-parole pour la Croix-Rouge, en entrevue à LCN.

Pour M. Boisvert, l'intervention de la Croix-Rouge peut amener un «répit» aux sinistrés, qui se retrouvent pris en charge pendant 72 heures.

Par la suite, la Croix-Rouge réfère les sinistrés à des partenaires, comme Jeunesse au Soleil et l'Office municipal d'habitation à Montréal. «On ne veut pas laisser personne à la rue une deuxième fois. C'est pourquoi on travaille avec les organismes du milieu», a souligné M. Boisvert.

La Croix-Rouge débourse entre 1500 et 2000 $ pour venir en aide à une famille typique de quatre personnes et intervient, en moyenne, trois fois par jour au Québec.