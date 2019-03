Enquête sur le «comportement suspect» d’un homme envers des enfants à Beauport

La police de Québec a ouvert une enquête après que des parents se sont plaints de la conduite suspecte d’un septuagénaire auprès de leurs enfants dans l’arrondissement de Beauport.

Vers 18h, samedi, le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a été appelé à intervenir dans le secteur de Courville. Des parents s’inquiétaient du «comportement suspect d’un homme envers des enfants», relate le porte-parole, David Poitras.

Le tout se serait déroulé à l’extérieur.

Un individu de 73 ans a ensuite été interpellé par les agents de la paix. Les policiers l’ont rencontré pour recueillir sa version des faits, après quoi il a été libéré. Il ne fait face à aucune accusation présentement.

La nature du comportement reproché par les plaignants au septuagénaire n’est pas connue. Le nombre d’enfants impliqués non plus. Le SPVQ explique qu’il tente toujours d’établir les faits dans cette affaire et si un crime a été commis ou pas.

«Pour le moment, une enquête est en cours pour déterminer s’il y a une incidence criminelle liée à cet événement», précise M. Poitras.