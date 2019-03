Les candidats démocrates à la présidentielle américaine de 2020

Au moins quinze démocrates ont annoncé leur volonté de défier Donald Trump lors de la présidentielle américaine en novembre 2020.

Cette liste, qui pourrait encore s'allonger, affiche une diversité inédite avec un nombre record de femmes et plusieurs prétendants issus de minorités. La convention démocrate est prévue à Milwaukee (Wisconsin) du 13 au 16 juillet 2020.

Kirsten Gillibrand

La sénatrice de New York a officialisé dimanche sa candidature, quelques semaines après la création d'un comité exploratoire.

Âgée de 52 ans, mariée et mère de deux garçons, elle s'est fait un nom en luttant contre le harcèlement sexuel, notamment au sein de l'armée, avant l'émergence du mouvement #MeToo qu'elle soutient activement. Elle défend une société plus égalitaire, le «droit» à un système de santé, veut améliorer l'éducation publique et la formation professionnelle.

Beto O'Rourke

Ce Texan de 46 ans, ancien élu de la Chambre des représentants, a forgé sa notoriété en tentant d'arracher au poids lourd républicain Ted Cruz son siège au Sénat en novembre 2018. Il a perdu de peu son pari dans un État traditionnellement conservateur.

Marié et père de trois enfants, il se revendique «capitaliste» même si l'économie américaine est «clairement imparfaite, inéquitable, injuste et raciste», et son programme est marqué à gauche sur l'immigration, le climat ou la couverture santé. Il tient à son diminutif «Beto», pour Robert, de son enfance passée dans sa ville natale d'El Paso, à la frontière mexicaine.

Bernie Sanders

Se décrivant comme un «socialiste», le sénateur indépendant avait surpris en électrisant la primaire démocrate de 2016 contre Hillary Clinton. Il s'était finalement incliné contre l'ex-secrétaire d'État, mais espère, à 77 ans, transformer l'essai de sa «révolution politique», maintenant que ses idées nettement marquées à gauche sont reprises par nombre d'autres démocrates.

Il apparaît en tête des sondages parmi les candidats déclarés.

Amy Klobuchar

Ancienne procureure et petite-fille d'un mineur, la sénatrice de 58 ans a été largement réélue en novembre 2018 dans le Minnesota, où elle reste très populaire y compris dans les bastions miniers qui ont voté pour Donald Trump en 2016.

Classée au centre-gauche, elle soutient le droit à l'avortement et la lutte contre le changement climatique. Mais sa campagne a été ternie par une polémique sur le traitement très dur de son équipe.

Elizabeth Warren

À 69 ans, la sénatrice du Massachusetts avait donné le coup d'envoi de la course du côté des grands noms démocrates dès le 31 décembre 2018. Défiant la polémique sur ses lointaines origines amérindiennes, l'ancienne professeure de droit à Harvard, surnommée «Pocahontas» par Donald Trump, a officialisé sa candidature le 2 février.

À la gauche du parti, elle a construit sa réputation en pourfendant les «excès» de Wall Street.

Cory Booker

Sénateur noir charismatique et médiatique, Cory Booker a annoncé sa candidature le 1er février en prêchant le rassemblement dans une Amérique divisée. Ancien maire de Newark, dans le New Jersey, ce bon orateur âgé de 49 ans était pressenti depuis des années pour la course à la présidentielle.

Kamala Harris

La sénatrice de Californie, qui ambitionne de devenir la première présidente noire des États-Unis, a annoncé sa candidature en janvier, le jour où les États-Unis rendaient hommage à Martin Luther King. Fille d'une chercheuse indienne en médecine et d'un économiste jamaïcain, Kamala Harris, 54 ans, a d'abord été procureure à San Francisco puis a dirigé les services judiciaires de toute la Californie (2011-2017).

Julian Castro

Petit-fils d'une immigrée mexicaine et ex-ministre de Barack Obama, Julian Castro a annoncé sa candidature en anglais et en espagnol le 12 janvier, en plein débat agité sur l'immigration. Ancien maire de la ville texane de San Antonio, il espère, à 44 ans, devenir le premier président hispanique des États-Unis.

Tulsi Gabbard

À seulement 37 ans, cette élue de la Chambre des représentants originaire d’Hawaï s'est lancée dans la course le 11 janvier. Soutien de Bernie Sanders en 2016, l'ancienne militaire a été critiquée pour avoir rencontré le dirigeant syrien Bachar Al-Assad en pleine guerre civile et pour d'anciens propos anti-homosexuels qu'elle a depuis dit regretter.

Pete Buttigieg

Le jeune maire de la ville de South Bend, dans l'Indiana, a lancé un comité exploratoire le 23 janvier avec un message résolument tourné vers l'avenir. Ancien militaire âgé de 37 ans, il est le premier candidat ouvertement homosexuel à la présidentielle américaine.

Jay Inslee

Gouverneur de l'État de Washington, Jay Inslee s'est lancé à 68 ans dans la course le 1er mars avec pour objectif central de «vaincre le changement climatique».

John Hickenlooper

Ancien gouverneur du Colorado (2011-2019), John Hickenlooper a annoncé le 4 mars sa candidature en se posant en rassembleur face à la «division» régnant aux États-Unis sous la présidence de Donald Trump. Il a 67 ans.

Les autres prétendants

Plusieurs autres candidats tenteront leur chance à la primaire démocrate: John Delaney - 55 ans et ancien élu à la Chambre des représentants -, Andrew Yang - entrepreneur âgé de 44 ans - ainsi que Marianne Williamson, 66 ans, auteure de livres de développement personnel.

L'inconnue Biden

Grand nom du parti et catalogué centriste, Joe Biden, l'ancien vice-président de Barack Obama est très attendu. Âgé de 76 ans, il maintient le suspense tout en multipliant les indices sur une probable annonce prochaine.