Montréal célèbre la Saint-Patrick

Pour sa 196e édition, le traditionnel défilé de la Saint-Patrick démarrera aujourd'hui, à midi, tout le long de la rue Sainte-Catherine, à Montréal.

Les chars allégoriques animés prendront le départ au coin de la rue du Fort, dans l’ouest du centre-ville et descendront la rue vers l’est jusqu’au square Dorcherster.

Le cortège est ainsi écourté cette année en raison des travaux sur la rue Sainte-Catherine à partir de la rue McGill Collège.

Plus de 250 000 spectateurs avaient bravé le froid l’an passé pour voir passer quelque 20 chars allégoriques, 25 fanfares et plus de 4000 participants.

En raison des travaux multiples au centre-ville et à l’achalandage prévu, l’usage des transports en commun est fortement recommandé pour celles et ceux qui souhaitent voir la parade.

Pour les automobilistes, la rue Sainte-Catherine sera fermée entre Atwater et Metcalfe, de même que le boulevard René-Lévesque entre du Fort et de la Montagne.

La rue du Fort sera fermée entre Maisonneuve et René-Lévesque.

Les abords du carré Dorchester et de la place du Canada seront aussi à éviter.