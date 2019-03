Le départ fracassant de Catherine Fournier du Parti québécois a suscité beaucoup de réactions toute la semaine et les analystes de La Joute dominicale tentent encore de comprendre sa décision.

«Plus j’analyse et moins je comprends Catherine Fournier et en plus, elle qui voulait présenter une autre façon de faire de la politique, elle ne nous a pas dit la même chose au fil de la semaine», a lancé Régine Laurent.

«Plus j’y pense, plus je suis estomaquée et je l’ai dit cette semaine, ça se peut que ce soit juste une étoile filante», a-t-elle ajouté

«Madame Fournier a cru entraîner un mouvement et elle s’est retrouvée bien seule comme si elle s’attendait à provoquer un élan et finalement elle se retrouve seule au combat essayant de justifier son comportement», a déclaré Mathieu Bock-Côté.