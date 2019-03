Une femme a été condamnée vendredi à une peine de prison à vie pour avoir tué une fillette sur laquelle elle s’était assise.

Veronica Posey a été reconnue coupable de meurtre au premier degré devant le tribunal de Pensacola en Floride.

Son avocat a annoncé que la sexagénaire pourrait faire appel à cette condamnation.

«Nous sommes très déçus. Nous respectons le verdict du jury même si nous n’en sommes pas heureux. Nous allons étudier plusieurs documents et voir s’il est possible de faire appel», a dit Me Michael Griffith à CNN.

Le 14 octobre 2017, Mme Posey avait été appelée par ses cousins, Grace et James Smith, pour qu’elle les aide à discipliner leur fille adoptive de neuf ans, Dericka Lindsay.

La femme qui pèse près de 320 livres aurait battu la fillette avant de la coucher sur le ventre sur une chaise de se s’asseoir sur elle pendant de longues minutes.

Dericka aurait crié à plusieurs reprises qu’elle avait de la difficulté à respirer sans que cela ne change quoi que ce soit.

Ce n’est que quand elle s’est levée que Veronica Posey s’est rendu compte que l’enfant ne respirait plus et qu’elle a appelé les secours, rapporte le Pensacola News Journal.

Également accusé dans cette affaire, le père adoptif de Dericka a été condamné à 10 ans de prison.

Sa mère, hospitalisée, est en attente de son procès.