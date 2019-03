Alex Harvey rentre à Québec pour clore sa carrière sur les plaines d’Abraham

Tous les yeux seront tournés vers les plaines d'Abraham, cette semaine, alors qu'Alex Harvey fera ses adieux à la compétition internationale en ski de fond.

Même sans ses skis aux pieds, sa semaine a débuté avec un sprint, lundi soir. En raison d’un vol retardé depuis Munich, l’athlète québécois a raté sa correspondance qui lui aurait permis d’entrer à l’aéroport Jean-Lesage, en début de soirée, en vue des finales de la Coupe du monde qui se joueront de vendredi à dimanche dans le vaste «Central Park» de Québec.

Harvey devait plutôt atterri autour de minuit, une entorse au scénario qui ne semblait pas l’embêter. Le portrait demeure le même pour lui. Depuis qu’il nous a confirmé que sa carrière se terminera avec ce rendez-vous à Québec, on y est donc arrivé. C’est ici que ça se termine.

«J’ai hâte. À Falun, je commençais encore plus à le ressentir. Ça va être cool. Il va y avoir du monde et une belle atmosphère. J’ai essayé d’y penser un peu plus durant les derniers jours, mais je ne sais pas à quel point que tu peux vraiment te préparer à ça. Il suffit beaucoup plus de vivre le moment, tout simplement », a exprimé l’athlète de 30 ans, joint durant son attente à l’aéroport Pearson de Toronto.

Garder la tête au ski

Avec la nostalgie en bruit de fond, les distractions ne manqueront pas durant les prochains jours. Il y a aura pourtant bel et bien trois courses au programme et, même si aucun enjeu n’existe pour Harvey compte tenu de son 21e rang au classement général de la Coupe du monde, on le connaît pour n’avoir jamais enfilé un dossard dans l’unique but de se balader.

Comment faire pour garder la tête au ski ?

«En 2017, il y avait eu aussi beaucoup de distractions», se souvient Harvey, qui avait alors remporté le sprint individuel en ouverture des finales de la Coupe du monde à Québec.

«Je venais de gagner le Championnat du monde [au 50 km] et, en plus, je me battais pour le classement général de la Coupe du monde. J’étais quatrième ou cinquième à mon arrivée à Québec et j’avais quand même réussi à faire une bonne job malgré que j’avais eu plein d’engagements.»

«La forme est là»

Le skieur de Saint-Ferréol débarque sur son territoire avec comme meilleur résultat de l’hiver son cinquième rang au 50 km de la mythique épreuve Holmenkollen d’Oslo, le 9 mars. Deux semaines plus tôt aux championnats mondiaux en Autriche, il avait terminé sixième au skiathlon de 30 km. De bonnes sensations l’accompagnent.

«Je viens à Québec pour faire les meilleurs résultats possible. La forme est là et je ne suis pas loin du podium pour y croire. Je vais tout donner pour l’atteindre à au moins une des trois journées à Québec.»

Après deux journées d’entraînement au mont Sainte-Anne, Alex Harvey empruntera jeudi le parcours des plaines d’Abraham en vue des finales de la Coupe du monde.