«Appelle-moi si tu meurs» franchit le cap du million de visionnements

Nouvelle série originale, nouveau succès signé Club illico. Mettant en vedette Claude Legault et Denis Bernard, «Appelle-moi si tu meurs» est déjà millionnaire.

En moins de trois semaines, la plus récente œuvre écrite par Pierre-Yves Bernard et Claude Legault a généré plus d’un million de visionnements, imitant notamment les populaires productions «Les honorables» et «Victor Lessard», toutes deux offertes par la plateforme.

Mariant drame et humour, «Appelle-moi si tu meurs» s’intéresse à l’amitié entre JF, un policier de la SQ, et Mario, un important criminel. Les choses se corseront entre les deux hommes quand les forces de l’ordre, avec JF bien en vue, enquêteront sur la mafia italienne à laquelle Mario appartient.

Réalisée par Claude Desrosiers, la série compte également sur le talent d’Isabelle Vincent, Didier Lucien, Louis Champagne et Pierre Curzi. Les huit épisodes sont en ligne depuis le 28 février.

Il s’agit de la plus récente collaboration de Pierre-Yves Bernard et Claude Legault à qui on doit l’intense «Minuit, le soir» et la comique «Dans une galaxie près de chez vous.»