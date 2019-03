«Appelle-moi si tu meurs», une série millionnaire

Appelle-moi si tu meurs cumule plus d’un million de visionnements sur Club illico. La série mettant en vedette Claude Legault et Denis Bernard a franchi cette marque en deux semaines, rejoignant d’autres productions phares du service de vidéo sur demande, comme Les honorables, Léo, Blue Moon et Victor Lessard.

Écrite par Claude Legault et Pierre-Yves Bernard, Appelle-moi si tu meursbrosse le portrait d’une amitié improbable, celle d’un agent de police de Montréal et d’un mafieux. Claude Desrosiers (Aveux, Feux) réalise la première saison.

Le nombre d’abonnés à Club illico s’élève maintenant à 420 900, selon les chiffres de Québecor dévoilés la semaine dernière. Selon une récente enquête du CEFRIO, malgré une diminution du nombre d’abonnements, Club illico est demeuré, en 2018 au Québec, le service de télévision par contournement le plus populaire après Netflix.