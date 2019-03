Brenton Tarrant fait le jeu du jihadisme

Le suprémaciste blanc Brenton Tarrant a assassiné 50 fidèles dans des mosquées en prétendant lutter contre ce qu'il considère être des «envahisseurs» musulmans et l'Islam radical, mais ce faisant il a fait le jeu des jihadistes, assurent des experts.

Le but de ces mouvements, que ce soit Al Qaïda ou le groupe État islamique (EI), est de creuser un fossé entre la communauté musulmane et le reste du monde, afin de parvenir à une guerre totale entre ceux qu'ils qualifient de «croyants» et «d'incroyants».

Une attaque comme celle de Christchurch est pour eux une bénédiction, et les auteurs de ce genre d'attentat raciste sont en fait utiles au mouvement jihadistes international, estiment ces spécialistes.

«L'acte de Christchurch, c'est pain bénit pour Daech (acronyme en arabe de l'EI), explique à l'AFP Alain Chouet, ancien chef du Département du renseignement de sécurité à la DGSE (Renseignements extérieurs français), spécialiste de l'islamisme radical.

«Il fait tout à fait le jeu de ceux qu'il prétend combattre», ajoute-t-il. «Isoler le monde musulman du reste du monde, exacerber toutes les formes possibles d'antagonisme entre les musulmans et les autres».

«Cela a commencé avec l'idéologue (du jihadisme, l'Égyptien Sayyd) Qutb, et son livre +Jalons sur la route de l'Islam+», poursuit Alain Chouet. «Il faut couper les musulmans du reste du monde, se regrouper quelque part et lutter à partir de là pour établir un califat mondial».

«En se mettant au niveau des tueurs de Daech, des gars comme ce Tarrant légitiment leur action», poursuit-il.

Pour Farhad Khosrokhavar, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS), «Daech entendait radicaliser le conflit en Occident en dressant les musulmans occidentaux contre les sociétés où ils vivent».

«L'ultra-droite violente, en procédant de la même manière par la violence aveugle, crée ce climat de violence généralisée où les musulmans sont censés agir violemment contre les sociétés occidentales et celles-ci s'engageront dans le même type d'action, créant ainsi un cercle vicieux propice à créer la guerre généralisée entre musulmans et non-musulmans», confie-t-il à l'AFP.

«Brenton Tarrant joue précisément ce jeu de dupes, incitant les musulmans de procéder de la même façon», ajoute-t-il. «Créer la vendetta généralisée des deux côtés, c'est jouer le jeu de Daech».

Quelques heures après le massacre des deux mosquées en Nouvelle -Zélande, des appels à la vengeance ont commencé à apparaître sur les réseaux sociaux, postés par des sympathisants de la cause jihadiste un peu partout dans le monde.

Dans son manifeste de 74 pages mis en ligne avant ses attaques contre les mosquées, Brenton Tarrant cite, parmi les choses qui ont motivé son passage à l'acte, la mort d'une fillette de onze ans en Suède, en avril 2017, dans un attentat au camion-bélier commis par un Ouzbek de 39 ans qui s'est ensuite réjoui d'avoir écrasé «des infidèles».

«Je ne pouvais plus tourner le dos à la violence. Quelque chose, cette fois, était différent», a-t-il écrit dans son texte.

Répondre à ce genre d'acte en attaquant des mosquées à l'arme automatique, c'est tomber dans le piège tendu par les idéologues du jihad, insistent ces deux experts.

«Hélas, des abrutis comme ça, il y en a plein les États-Unis, plein l'Australie, il y en a en Allemagne, on doit bien en avoir quelques-un en France», conclut Alain Chouet, jugeant que face à Daech, «nous devons être irréprochables : la loi, toute la loi, rien que la loi».

A Christchurch, une banderole accrochée près d'un mémorial improvisé proclame : «Nous nous tenons aux côtés de nos frères et soeurs musulmans». Un haka, la célèbre danse traditionnelle maorie, a été exécuté dimanche près des lieux de l'attentat par des motocyclistes néo-zélandais.