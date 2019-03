Le maire de Québec Régis Labeaume a donné plusieurs détails sur le cancer de la prostate qui l’afflige, lundi, lors d’une conférence de presse.

Les analystes de «La Joute» Stéphane Bédard et Jonathan Trudeau se sont montrés solidaires du maire de Québec, saluant son courage, mais aussi sa transparence avec ses citoyens.

«On ne peut pas être plus transparent, a convenu Stéphane Bédard. [...] Il y a une chose qu’on ne peut pas déléguer et c’est sa santé. Les gens vont lui pardonner les absences et au contraire, il doit penser à lui.»

Jonathan Trudeau a pour sa part salué la manière dont le maire s’est comporté durant tous ces mois dans l’attente de l’annonce de son cancer, lui qui a dévoilé avoir eu ses premiers doutes en septembre dernier.

«Cette attente-là doit être pratiquement plus pénible que de finalement se dire “je vais combattre cette maladie là”. Encore plus quand vous êtes devant l’œil du public et que vous devez faire comme si de rien n’était», souligne-t-il.