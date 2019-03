De l’eau potable qui goûte le chlore sur la Rive-Sud

L’eau potable de milliers de résidents de la Rive-Sud de Montréal, de Boucherville aux environs de Candiac, sent et goûte le chlore depuis quelques jours.

La pluie et la fonte des neiges ont entraîné davantage de matières organiques dans le fleuve Saint-Laurent et le dosage de chlore dans l’eau a dû être ajusté à certains endroits. Si cette opération est souvent nécessaire, elle est plus marquée cette année.

«Outre l’odeur et peut-être un peu le goût, ça ne change rien à la qualité de l’eau», a assuré Louis-Pascal Cyr, chef de service, affaires publiques, à la Ville de Longueuil.

Le problème devrait se résorber au cours des prochains jours, mais les citoyens ne sont pas tous rassurés. Certains préfèrent acheter de l’eau embouteillée.

Des parents ont également manifesté leur inquiétude. À l’école Armand-Racicot, à Longueuil, de l’eau en bouteille a été offerte aux élèves.

Problème de communication

Des citoyens ont souligné le manque d’information disponible sur la qualité de l’eau au cours de la fin de semaine. La Ville de Longueuil a finalement fourni une explication officielle lundi matin.

«Les gens s’attendent à recevoir de l’information beaucoup plus rapidement que lors des dernières années», a reconnu Louis-Pascal Cyr.

D'ici là, il est conseillé de faire reposer l'eau dans un récipient sur le comptoir ou dans le réfrigérateur avant de la consommer.