Deux passagers ivres en viennent aux coups dans un avion bondé

Une bagarre ensanglantée a éclaté dans un vol de la compagnie «low-cost» Ryanair, ce week-end, en raison d’une passagère qui «ne portait pas ses souliers pour se rendre à la toilette».

L’échange de coups est survenu dans un vol reliant Glasgow, en Écosse, à Tenerife, en Espagne. Dans une vidéo tournée par un autre passager situé quelques rangées plus loin, on peut voir deux hommes se battre avant que le personnel de l’avion n’accoure pour les séparer.

Un passager a confié que la mêlée a éclaté lorsqu’un homme en état d’ivresse a averti une femme sans soulier dans l’allée que quelqu’un pouvait lui piler sur les orteils.

Happy holidays 🥳 pic.twitter.com/wnvilmsKCr — Ben Wardrop (@wardrop_ben) 16 mars 2019

«Le copain de la dame s’est levé pour tenter de calmer les esprits, a raconté Ben Wardrop à une agence de presse britannique. Une fois l’avion atterri et plusieurs consommations plus tard, l’homme et le copain de la dame ont commencé s’obstiner. Les deux étaient très saouls. Ils ont commencé à se battre et l’homme dans la vidéo avec le visage ensanglanté est celui qui a essayé de les séparer.»

Un porte-parole de Ryanair a confirmé que la police a été appelée une fois l’avion arrivé à Tenerife. Les deux hommes ont été arrêtés et placés en détention.

On ignore pour l’instant si des accusations seront portées contre l’un ou l’autre des belligérants.