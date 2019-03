Héma-Québec à la recherche de nouveaux donneurs de plasma

Il est temps plus que jamais de devenir un donneur de plasma, selon Héma-Québec. Même si les citoyens du Saguenay sont nombreux à donner, ce n'est pas assez pour suffire à la demande.

«La région répond bien. On parle de 19 000 dons par année, mais il nous en faut plus. On doit augmenter d'à peu près 15% par année... Donc c'est assez énorme», explique le porte-parole d'Héma-Québec, Laurent-Paul Ménard.

Les besoins en plasma explosent partout au Québec et Héma-Québec lance un appel à la générosité. L'organisme est à la recherche de nouveaux donneurs pour être en mesure de répondre aux besoins grandissants.

Le plasma... pour fabriquer des «petits soldats»

Jérôme et Guillaume, âgés de 10 et 12 ans, souffrent d'un déficit immunitaire. Leur système immunitaire, trop faible, est incapable de combattre les infections comme les pneumonies ou les sinusites.



Les deux garçons doivent recevoir, chaque semaine, des traitements d'immunoglobuline. Ceux-ci sont fabriqués à partir du plasma recueilli, notamment au Centre Plasmavie de Chicoutimi.



«Ça améliore beaucoup leur qualité de vie. Ça les aide à avoir une vie partiellement normale. [...] Guillaume, il y a trois ans [avant les traitements], ç'a été difficile. On a fait l'école à la maison. On a arrêté de jouer au hockey», raconte la mère des deux garçons, Mélyna Asselin.



Depuis que ses enfants reçoivent ce qu'elle appelle «des petits soldats», leur santé s'est grandement améliorée.



Pas moins de 1200 dons de plasma sont nécessaires seulement pour fabriquer le traitement hebdomadaire de Jérôme, par exemple.

«Des petits comme Jérôme et Guillaume, on en a de plus en plus au Québec. Donc on a besoin de plus en plus de donneurs, ajoute le porte-parole, M. Ménard. Pour 30 % des patients receveurs, non seulement ça améliore leur qualité de vie, ça leur sauve la vie!»