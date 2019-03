«Je ne suis pas venue en politique pour reproduire des modèles que je trouve désuets» - Véronique Hivon

Véronique Hivon a-t-elle les reins assez solides pour être là où elle est? Plusieurs en ont souvent douté, mais celle que l’on présentait comme vice-chef du Parti québécois lors de la dernière élection se dit capable de «brasser la cage» des gens.

Au micro d’Emmanuelle Latraverse, à QUB radio, la députée de Joliette a affirmé qu’il était grand temps d’offrir des modèles de leaders différents et féminins.

«Le vrai leadership, c’est de permettre aux femmes d’être des leaders comme elles veulent être des leaders, a-t-elle expliqué. Je remets en question des modèles de leadership qui seraient censés être les seuls modèles et qui n’ont pas nécessairement toujours été couronnés de succès. Je ne suis pas venue en politique pour reproduire des modèles que je trouve désuets.»

Dans le balado, «Emmanuelle présente...», Véronique Hivon a abordé le sujet du projet de souveraineté, un projet pour lequel «la tête et le cœur doivent s’unir», selon elle.

«Beaucoup ont déploré la latence du projet, mais le recul, ça peut être salutaire, a-t-elle soutenu. Ça donne un espace de réflexion pour mieux redéfinir.»

Pour elle, la nécessité de faire du Québec un pays souverain vient notamment de la volonté de faire des choix économiques différents.

«Quand le Canada décide que c’est le pétrole et l’industrie automobile qu’on encourage, ça a un impact ici. C’est toute la structure de l’économie canadienne qui ne devrait pas être celle-là si on voulait servir les intérêts de l’économie québécoise.»

«J’aime beaucoup le Canada comme voisin», affirme la députée qui dit ne jamais avoir eu quelque chose «contre le Canada». C’est d’ailleurs dans le cadre du programme des pages à Ottawa qu’elle a vu la politique de près pour la première fois. «J’y ai appris à quel point la politique se dessine au jour le jour, à quel point c’est humain la politique.»

Née pour expliquer la souveraineté

Les parents de Véronique Hivon lui ont transmis le désir de faire ce qu’elle aime dans la vie, son père, dentiste, étant plutôt malheureux dans sa profession.

Intéressée par de nombreux champs d’études, c’est la science politique puis le droit qui ont fini par la gagner. Studieuse et talentueuse, c’est pendant ses études à la London School of Economics and Political Science en 1995 qu’elle développe son désir de parler d’indépendance.

«J’ai pris beaucoup de plaisir à l’expliquer, s’est-elle souvenue. J’avais des collègues canadiens et de partout dans le monde. Les gens pensaient que les souverainistes étaient cachés dans des cabanes en bois rond au Québec. J’ai réalisé que de démystifier tout ça, faisait œuvre utile.»

En discutant avec ses parents, tout en vivant à Londres, elle a constaté que le «oui» avait de bonnes chances de l’emporter. «Je me suis dit "Ça se peut pas que moi je vais manquer ça et que plus tard quand mes enfants vont me demander où j’étais quand le Québec est devenu indépendant, je vais devoir leur dire que j’étais pas là."»

Malgré ses ressources financières limitées, elle a acheté un billet d’avion pour rentrer à la maison cinq jours avant le vote. «C’est sûr que ça a été une grande déception et une grande tristesse», dit-elle aujourd’hui par rapport au résultat du référendum de 1995.

L'année de tous les défis

En 2008, Véronique Hivon a perdu sa mère à la suite d’un foudroyant cancer au printemps, puis elle a été élue le 8 décembre et le 18 décembre elle tenait sa fille dans ses bras pour la première fois.

«C’est difficile d’être une bonne mère dit celle qui a reçu sa proposition d’adoption au moment le plus houleux imaginable. J’aurais certainement fait les choses autrement, mais ça faisait tellement longtemps que j’attendais. La difficulté, ça a été de rencontrer deux bonheurs en même temps. Je ne pouvais pas être pleinement dans mon rôle de mère et pleinement dans mon rôle de députée.»

Elle croit néanmoins qu’il est crucial de faire face aux situations comme celle-ci afin de montrer que c’est possible.

«L’adoption, ce sont deux besoins qui se rencontrent et qui se comblent. Les défis sont importants, mais les liens qui en ressortent sont grands. C’est comme le Petit Prince qui cultive sa fleur...»

Le cas de Michel Cadotte qui a défrayé la manchette a récemment relancé le débat sur l’aide médicale à mourir chez les gens qui souffrent de démence. Le consentement préalable, qui ne fait pas partie de la loi actuelle, pourrait permettre aux gens souffrant de démence ou d’Alzheimer d’avoir recours à l’aide médicale à mourir en ayant donné un consentement avant que leur situation ne se dégrade.

Ayant été à la tête du projet de loi 52 sur les soins de fin de vie, Mme Hivon juge qu’il faut se pencher à nouveau sur ces cas spécifiques.

«Je suis très à l’aise à ce qu’on ouvre le débat, mais c’est très complexe et c’est la question qui revient le plus souvent, dit-elle. Peut-être parce que de plus en plus de gens ont accompagné ou accompagnent quelqu'un qui souffre d’Alzheimer ou de démence.»

Aujourd’hui, Véronique Hivon espère profondément que sa fille aura l’occasion d’être témoin d’un référendum gagnant pour la souveraineté du Québec.

«Je pense que c’est possible et je pense qu’on est à un moment charnière pour poser les gestes pour que ce soit possible», assure-t-elle.