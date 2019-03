La Caisse lance un fonds de 250 millions $ pour développer l’intelligence artificielle

La Caisse de dépôt et placement du Québec a créé un fonds de 250 millions $ entièrement consacré aux entreprises québécoises misant sur l’intelligence artificielle (IA).

«Alors que Montréal est en train de s'imposer comme un pôle d'excellence mondial en matière d'intelligence artificielle, il faut bonifier notre offre et intensifier notre appui en financement et en accompagnement des entreprises québécoises en IA, et ce, à différentes phases de leur croissance, affirme Charles Émond, premier vice-président, Québec et Planification stratégique globale de la Caisse, par communiqué. Les solutions développées en intelligence artificielle, dont ce fonds vise à favoriser la commercialisation, revêtent une importance hautement stratégique pour tous les secteurs de notre économie. »

Ce fonds ne s’adresse pas à des compagnies en démarrage, car seulement celles «ayant démontré un modèle d'affaires solide ainsi qu'une capacité de maintenir une forte croissance» seront choisies. De plus, «une équipe de direction bien établie» et «une équipe dédiée et expérimentée en IA» sont d’autres critères essentiels pour avoir accès à ce capital.

La Caisse a souligné qu’elle a lancé d’autres initiatives concernant les entreprises en démarrage dans le domaine de l’intelligence artificielle, dont une association annoncée en décembre dernier avec l’Institut québécois d’intelligence artificielle.