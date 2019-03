La mission militaire en Ukraine prolongée de trois ans

Le fédéral prolonge la mission de l’armée canadienne en Ukraine jusqu’en 2022 ainsi que celle en Irak jusqu’en 2021.

«L’engagement du Canada envers l’Ukraine est sans équivoque et inébranlable, a déclaré le ministre de la Défense,Harjit Sajjan, lundi. Avec le renouvellement de l’opération UNIFIER, les femmes et les hommes des Forces armées canadiennes jouent un rôle clé dans la construction, le développement et la modernisation des capacités des forces de défense et de sécurité de l’Ukraine.»

Quelque 200 membres des Forces armées canadiennes (FAC) sont en Ukraine depuis 2015 pour mener une mission de formation auprès des forces ukrainiennes de défense et de sécurité.

Ces dernières combattent les forces séparatistes russes depuis que Moscou a annexé la Crimée, en 2014.

La mission canadienne devait prendre fin à la fin du mois, mais se prolongera jusqu’en mars 2022, a annoncé M. Sajjan aux côtés de la ministre des Affaires étrangères Chrystia Freeland.

Tous deux ont également fait savoir que la mission de soutien des Forces armées à la coalition mondiale contre le groupe État islamique, en Irak, sera maintenue jusqu’en mars 2021.

«Le Canada est déterminé à établir une paix et une sécurité durables pour la population de l’Irak, de la Syrie et de la région environnante», a dit Mme Freeland.

Ottawa autorise également le déploiement de 850 militaires pour contribuer aux efforts de la coalition et de l’OTAN en Irak ainsi qu’aux activités de renforcement des forces armées jordaniennes et libanaises.