Les voyages dans l’espace «réactivent» l’herpès

Plus les astronautes passent du temps dans l'espace, plus les virus comme l'herpès, la varicelle et le zona, ont des risques d’être réactivés, démontre une nouvelle étude de la NASA.

La cause de cette réactivation n’a rien de mystérieux, et il s’agit du même phénomène que l’on retrouve sur terre : le stress.

Des échantillons de sang, d'urine et de salive ont été prélevés auprès d'astronautes avant, pendant et après les courts vols de navettes spatiales et les missions à long terme de la Station spatiale internationale.

Le virus de l'herpès a été réactivé chez plus de la moitié des astronautes. L’étude a été publiée la semaine dernière dans la revue Frontiers in Microbiology, rapporte CNN.

«À ce jour, le virus de l’herpès a été découvert dans les échantillons de 47 astronautes sur 53 (53%)», a déclaré l'auteur principal de l'étude, Satish K. Mehta au Johnson Space Center. Ces fréquences, ainsi que la quantité de l'excrétion virale sont nettement plus élevées que dans les échantillons prélevés avant ou après le vol.»

Environnement stressant

Il n’est pas surprenant de voir les astronautes expérimenter plus de stress qu’à l’habitude.

Ceux-ci sont doivent s’adapter à un mode de vie complètement différent, vivent sans la gravité, sont exposés aux radiations cosmiques, et sont confrontés à des forces G très puissantes, autant au décollage qu’à l’atterrissage.

Par ailleurs, le confinement dans une espace clos, la séparation des proches et de la famille, mais également une cassure dans le cycle du sommeil normal participe au stress, rapportent les chercheurs.

Ainsi, l’espace est un environnement difficile pour les astronautes, mais parfait pour la réactivation des virus.

Par ailleurs, les virus de la famille de l’herpès s’installent dans les nerfs, les ganglions et dans les cellules immunitaires. Donc même lorsque la maladie a disparu, le virus est toujours en dormance, et peut «se réveiller».

Asymptomatique

Heureusement pour les astronautes, la réactivation des virus ne veut pas nécessairement dire «le retour des symptômes».

«Seulement six astronaute ont développé des symptômes en raison de cette réactivation, et ceux-ci étaient mineurs», explique les chercheurs.

Toutefois, ce qui inquiète, ce sont les risques d’infecter d’autres personnes, surtout les bébés et les personnes au système immunitaire fragile, une fois de retour sur terre.

Des traces de varicelle et de zona ont été détecté dans les fluides corporels d’astronautes jusqu’à 30 jours après leur retour sur la planète.

Thérapie

Les scientifiques, dans un contexte où les astronautes seront appelés à faire des missions toujours plus longues, s’intéressent à la possibilité d’un traitement thérapeutique ciblé pour les astronautes.

Une mission aller-retour sur Mars pourrait prendre jusqu'à trois ans.

«L'ampleur, la fréquence et la durée de l'excrétion virale augmentent toutes avec la durée du vol spatial», a déclaré le chercheur. «La contre-mesure idéale est la vaccination des astronautes, mais celle-ci n'est disponible jusqu'à présent que contre la varicelle.»

Les essais d'autres vaccins à base de virus de l'herpès étant peu prometteurs, les chercheurs se sont concentrés sur la mise au point de schémas thérapeutiques ciblés pour les personnes souffrant des conséquences de la réactivation virale.

«Cette recherche présente également une pertinence clinique considérable pour les patients sur Terre. Déjà, nos technologies développées en vol spatial pour la détection rapide de virus dans la salive ont été utilisées dans des cliniques et des hôpitaux du monde entier», a précisé le chercheur.