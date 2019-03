L'ex-directeur de Lafarge Eric Olsen pourrait avoir subi des pressions internes

L'ex-directeur général du cimentier LafargeHolcim, Eric Olsen, pourrait avoir fait face à une «campagne de déstabilisation interne» en marge du dossier sur le maintient des opérations de l'entreprise en Syrie, a révélé l'agence de presse Reuters lundi.

Ces dernières années, la justice française s'est penchée sur les activités de Lafarge en Syrie. Le cimentier est soupçonné d'avoir versé, via sa filiale LCS, près de 13 millions d'euros entre 2011 et 2015 auprès d'intermédiaires et de groupes armés, dont l'organisation État islamique, pour maintenir la production dans son usine de Jalabiya.

Au fil de l'enquête, huit anciens cadres et dirigeants de l'entreprise ont été accusés.

Cependant, au début du mois de mars, les juges d'instruction responsable du dossier ont décidé de lever l'accusation qui pesait contre Eric Olsen pour «financement d'une entreprise terroriste» depuis décembre 2017. Celui-ci est désormais considéré comme un témoin dans le cadre de l'enquête sur le maintien des activités de Lafarge en Syrie.

Selon l'ordonnance consultée par Reuters, la justice française estime maintenant que M. Olsen aurait «fait l’objet d’une campagne de déstabilisation interne en tant que citoyen américain»

M. Olsen avait démissionné de ses fonctions en juillet 2017. Il avait expliqué, après son arrestation, avoir démissionné en raison de «fortes tensions» entre lui et certains membres du conseil d'administration, selon Reuters.

Rappelons que le Québécois Paul Desmarais Jr., co-PDG de Power Corporation, siège au conseil d’administration de Lafarge depuis 2008. Le holding GBL, contrôlé par les familles Desmarais et Frère, était de plus le premier actionnaire de Lafarge (avec 20 % du capital) au moment des faits reprochés.

D'ailleurs, les bureaux de GBL en Belgique ont été perquisitionnés à la fin 2017. Le Québécois Paul Desmarais Jr. y a été interrogé par la police belge et son téléphone a été mis sur écoute, tout comme d’autres administrateurs de GBL.

M. Desmarais ne fait l’objet d’aucune accusation dans ce dossier.