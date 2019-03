Marie-Ève Janvier a eu besoin d'un «ultime avertissement» pour comprendre qu'elle était en surmenage

Marie-Ève Janvier a dû traverser des moments difficiles pour comprendre qu’elle était en surmenage. La chanteuse avait déjà reçu des avertissements de son corps, mais c’est une fausse couche qui a définitivement changé sa façon de faire les choses.

«Depuis la dernière année, c’est pas pareil parce que là, c’était l’ultime avertissement», a confié la jeune femme sur le plateau de Deux filles le matin.

Le triste événement est survenu le 24 juin dernier, une date qui marquait la fin de sa saison de radio ainsi que la fin des tournages. Ce jour-là, en après-midi, elle a fait un test de grossesse qui lui a révélé qu’elle était enceinte.

«Wow! s’est-elle dite... avant de perdre le bébé. «Je l’ai perdu le soir. Je suis tombée. Et je suis tombée parce que c’était trop. Mon corps a lâché et ça, je m’en suis voulu», a-t-elle raconté avec beaucoup de courage.

Elle venait de conclure sa première année de radio. «Je faisais Granby-Laval tous les matins, je me levais à 2h52 et je revenais chez nous, où j’avais autre chose», a-t-elle détaillé.

Avec son conjoint Jean-François Breau, ils désiraient agrandir la famille, après être devenus les heureux parents de la petite Léa. La nouvelle a été difficile à encaisser. «Je l’ai pris vraiment comme: parce que je ne me suis pas écoutée, on a perdu quelque chose».

Marie-Ève Janvier admet que le surmenage l’a toujours beaucoup motivée. «Plus j’en ai, plus je me trouve performante», dit celle qui a dû apprendre à dire non, une étape difficile pour elle.

Voyez l'extrait de l'entrevue avec Marie-Ève Janvier ci-haut.