Métro Sessions: la station McGill transformée en plancher de danse

La programmation de XP_MTL offrira jeudi prochain l’occasion de danser au cœur du métro de Montréal, sous les rythmes d’un DJ invité et de plusieurs performances musicales.

«C’est vraiment un coup de cœur», a indiqué Jean-François Daviault, président du Groupe Sensation Mode, qui a mis sur pied XP_MTL. «On a vraiment aimé la réaction des gens, on ne savait pas à quoi s’attendre.»

Trois éditions des Métro Sessions ont eu lieu au cours du mois de mars, au cours desquelles on pouvait assister à de véritables performances de danse. La réaction fut hautement positive, rassemblant une grande diversité de personnes au cœur de la métropole.

«Les Montréalais ont embarqué dans le coup, autant les enfants que les parents, on a vu des parents se mettre à danser du hip-hop, a poursuivi Jean-François Daviault. On a même eu des personnes âgées qui se sont mises à participer.»

Alors que les combats de danse et les DJ prendront place une dernière fois ce jeudi à la station de métro McGill, c’est la spécificité culturelle de Montréal que l’on cherche ici à mettre en scène.

«On sait que la culture urbaine est très fortement ancrée à Montréal, et notre défi c’était de l’implanter et de lui donner un lieu de diffusion dans un environnement public. Ça allait de soi le métro», a poursuivi l’entrepreneur.

Animer la ville à l’année

La programmation XP_MTL s’est donné le mandat de faire vivre le cœur de la métropole, et ce pendant toute l’année.

«Pour nous, l’environnement urbain c’est un terrain de jeu. Dans un contexte urbain qui a sa personnalité propre, comment on peut venir créer une programmation, une animation, un festival, comment on peut réinventer tout ça en s’accaparant des lieux et en proposant une expérience vraiment unique», a renchéri Jean-François Daviault.

Si les combats de danse se terminent bientôt, c’est pour laisser la place à une autre saison qui commence.

«Il y a quatre thématiques et une des thématiques est le sport, qu’on va débuter prochainement. Ça va être la découverte de sports qu’on n’est pas habitués de voir, des sports amateurs dans lesquels on excelle ici au Québec, a poursuivi l’entrepreneur. L’idée c’est de se promener sur Sainte-Catherine et de découvrir une nouvelle discipline».

La dernière édition de Métro Sessions aura lieu dans le métro McGill le jeudi 21 mars, à 17 h.