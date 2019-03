Rougeole: plus de 30 000 malades, 11 morts en trois mois

Plus de 30 000 personnes ont contracté la rougeole et 11 en sont mortes depuis le début de l'année en Ukraine, pays européen le plus touché par cette maladie, a annoncé lundi le ministère ukrainien de la Santé.

Une fillette de neuf ans est décédée samedi dans la région de Rivné (ouest), ce qui porte à 11 le nombre de décès causés par la rougeole depuis le début de l'année, a précisé le ministère dans un communiqué.

Au total, environ 17 000 mineurs et 13 000 adultes ont contracté la maladie en 2019, selon la même source.

Les régions les plus touchées sont celles de l'ouest du pays: Lviv, Rivné, Vinnytsya, Khmelnytsky, ainsi que la capitale, Kiev, a précisé une porte-parole du ministère de la Santé, Maryna Dadinova.

L'Ukraine est frappée depuis 2017 par une flambée sans précédent de cette maladie hautement contagieuse. L'an dernier, près de 54 000 cas de rougeole, dont 16 mortels, y ont été enregistrés, un record en Europe.

Il s'agit de la plus grave flambée de rougeole pour cette ex-république soviétique depuis son indépendance en 1991, la précédente recrudescence notable ayant fait quelque 43 000 malades en 2006, selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Les autorités ukrainiennes imputent la crise actuelle à des pénuries de vaccins au cours des années précédentes et à une forte opposition à la vaccination au sein d'une partie de la population.

Pour remédier à cette situation, le ministère de la Santé ne cesse d'appeler les parents à faire vacciner leurs enfants et a lancé ces dernières semaines une «opération spéciale» dans les régions de Lviv et Vinnytsya en organisant notamment des vaccinations massives dans des écoles.