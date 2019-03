Un homme de 31 ans arrêté pour infractions envers son ex-conjointe

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a procédé à l’arrestation d’un homme de 31 ans pour plusieurs infractions commises dimanche envers son ex-conjointe.

Le SPVQ a été appelé à se rendre dans une résidence de l’avenue Maufils, vers 19 h 20, concernant une intrusion de domicile.

Selon les informations recueillies, le suspect aurait utilisé la force afin de pénétrer dans la résidence de son ex-conjointe. Une fois à l’intérieur, il aurait commis du méfait sur ses biens et la femme de 29 ans a été victime de voies de fait.

Le suspect, qui a pris la fuite avant l’arrivée des policiers, a abandonné sa voiture sur les lieux et percuté trois voitures stationnées en bordure de rue.

L’homme a toutefois été localisé quelques heures plus tard dans un appartement du Chemin Sainte-Foy. Il a été arrêté pour introduction par effraction, voies de fait et méfaits. Il est demeuré détenu et pourrait comparaître lundi.