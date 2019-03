Un premier vidéoclip pour Yoan

Le chanteur Yoan a récemment goûté pour la première fois à l’aventure du vidéoclip. Le gagnant de la deuxième saison du concours «La Voix» lance donc le clip de «Depuis longtemps», pièce-titre de son second album.

Dans une chambre d’hôtel, l’auteur-compositeur-interprète joue à celui qui a perdu un amour et s’en ennuie, hanté par le passé.

«C'était nouveau pour moi de me retrouver devant des caméras sans ma guitare ou un micro, mais je prends de plus en plus goût à sortir de ma zone de confort, a laissé savoir Yoan dans un communiqué. J'aimerais même me perfectionner et jouer davantage pour mon prochain vidéoclip.»

Afin de donner suite au disque «Depuis longtemps» qui lui a permis de gagner le Félix de l’album country de l’année en 2018, le jeune homme de Ferme-Neuve planche sur un opus anglophone attendu en 2020.

Entretemps, l’artiste doit donner plusieurs spectacles au Québec au cours des prochains mois. Avant la fin du mois de mars, il doit se rendre à Sainte-Geneviève (le 29) et Québec (le 30).