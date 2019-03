Une témoin dit avoir déjà confronté la conjointe de Paul-Émile Therrien

Au cinquième jour du procès de Paul-Émile Therrien, 78 ans, accusé d'abus sexuels sur ses deux filles il y a une trentaine d'années, une témoin a affirmé avoir confronté la belle-mère des deux plaignantes au sujet de possibles attouchements.

En 1992, Huguette Rohrbach a retenu les services d'Annick Therrien, qui est la fille de l’accusé, pour garder sa jeune fille qui était âgée de deux ans. En début de soirée alors qu'Annick Therrien donnait le bain à la petite qui semblait très heureuse en éclaboussant de l'eau partout, elle a dit à Mme Rohrbach: « Si on faisait ça, on se ferait chicaner. J'aurais aimé ça être autant aimée que ta fille».

Le lendemain, la mère de famille s'est rendue à la résidence de Paul-Émile Therrien et s'est adressée à sa conjointe, Aline Michaud, qui est la belle-mère des deux plaignantes dans le procès en cours.

«Je lui ai demandé si elle avait abusé d'Annick, elle m'a dit non. J’ai ajouté: “Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais ne mêlez pas les enfants dans ça”». Annick, qui était en train de faire la vaisselle, a tout entendu. En soirée, Mme Rohrbach a reçu un coup de fil d'Annick qui lui a dit qu’il ne s'était rien passé.

Quelques mois plus tard, Annick participait à un défilé de mode dans une salle de réception de Victoriaville. Mme Rohrbach était invitée et se trouvait à la même table que Paul-Émile Therrien et sa conjointe. Après quelques passages d'Annick sur scène, Therrien lui aurait dit: «“Annick, je l'ai mangée”. Je lui ai répliqué: “On ne fait pas ça, c'est ta fille”. Après le défilé, il m'a pris par le menton et il m'a embrassée à pleine bouche ».

Quelques mois plus tard dans un salon funéraire, l'accusé l'aurait menacée de s'en prendre à sa fille si jamais elle continuait à parler de ça.

La poursuite a terminé sa preuve au procès devant jurés après avoir fait défiler quatre témoins, soit un policier, les deux filles du septuagénaire et Mme Rohrbach.

Un juré a été libéré lundi matin de son devoir parce qu’il agit comme proche aidant auprès de sa conjointe. La défense présentera ses premiers témoins en après-midi mardi.