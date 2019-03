Affaire Salvail: «Qui les gens vont croire?»

Donald Duguay, la présumée victime d’Éric Salvail, est officiellement sorti de l’ombre en accordant une première entrevue à l’animateur Jean-François Guérin.

Dans le cadre de sa chronique «Réveillez-vous», Richard Martineau a souligné le courage de M. Duguay, en soulignant qu’il est très difficile de dénoncer une personnalité aimée du public.

Il déplore toutefois le fait que plusieurs admirateurs d’Éric Salvail critiquent la victime.

«Entre toi, petit Donald anonyme, et la grande vedette, Éric Salvail, voyons donc! Qui les gens vont croire? Les gens croient les vedettes et protègent les vedettes. Ils ont de la misère à croire que leur vedette ait pu causer de tels actes. On le voit avec les gens qui défendent Michael Jackson. »

«Ce que j’aime de la démarche de cette présumée victime, c’est qu’il met l’accent sur le fait que les hommes aussi peuvent être agressés. On en parle peu. Il y a beaucoup beaucoup d’hommes qui sont agressés sexuellement. Personnellement, j’en connais trois.»

