Erreur de prix sur Internet: vous avez des droits

Près de 80% des consommateurs qui réclament leur dû auprès d’entreprises en raison d’une erreur d’affichage de prix sur Internet gagnent leur cause, indique un rapport d’Option consommateurs publié mardi.

Option consommateur a effectuée une grande recherche juridique à travers le Canada sur les différentes lois provinciales et a analysés les jugements rendus par les tribunaux ces dernières années.

Selon Me Elise Thériault, conseillère budgétaire chez Option consommateurs, « les Québécois bénéficient d’un régime légal beaucoup plus clair et protecteur que le reste des Canadiens ».

Ailleurs au pays, un commerçant peut invoquer une erreur de prix pour refuser d’honorer une commande passée sur internet, ce qui n’est pas possible au Québec.

Ainsi le consommateur québécois a plus de marge de manœuvre quand il est temps de demander une compensation au commerçant fautif.

Par ailleurs, les conditions d’utilisation des sites web des entreprises faisant affaire au Canada contiennent, pour la plupart, des clauses illégales en vertu du droit des provinces.

« On retrouve toutes sortes de clauses illégales. Notamment des clauses ayant pour effet de dire qu’une commande en ligne n’est pas un contrat ou que le droit de la province de résidence des consommateurs n’est pas applicable», dit Me Thériault.

Cette tactique laisse croire aux consommateurs qu’ils ont moins de droits que ce que dit la loi, ce qui les décourage d’aller de l’avant pour une éventuelle compensation.

Selon un sondage mené sur le web auprès de 1000 Canadiens, le quart d’entre-deux ont dit avoir déjà acheté un bien alors que le prix affiché était erroné.

«De plus, le phénomène semble prendre de l’ampleur et les cas recensés dans les médias nationaux et internationaux ont augmenté de manière importante ces dernières années», indique l’organisation dans un communiqué émis mardi.

Option consommateurs invite les législateurs des autres provinces à s’inspirer du Québec afin de mieux protéger les consommateurs qui achètent en ligne.

L’organisation incite également les commerçants à faire des investissements informatiques nécessaires afin d’éviter les problèmes techniques qui mènent aux erreurs de prix.

«Dans le cas où une erreur d’affichage de prix surviendrait quand même, Option consommateurs recommande aux commerçants de communiquer rapidement avec les consommateurs affectés afin de leur présenter des excuses et leur offrir une compensation», appuie l’organisation.