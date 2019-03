Centre Bell: Kiss en met plein la vue et les oreilles

On s’attendait bien sûr à tout un boucan, et ce fut le cas, tant visuellement que musicalement. En pleine tournée d’adieu, «End Of The Road», Kiss s’arrêtait à Montréal mardi et a «mis le feu» (presque littéralement!) au Centre Bell, devant 15 624 spectateurs passionnés et costumés.

«Presque littéralement», parce que Kiss ne lésine pas sur les effets de mise en scène dans cette prestation pré-retraite.

Feux d’artifice, explosions, jets de flammes, hautes envolées de fumée, vestes scintillantes et, bien sûr, grimaces des figures barbouillées de noir et blanc de Paul Stanley, Gene Simmons, Tommy Thayer et Eric Singer; on n’en était pas encore au premier «Get Up» de «Detroit Rock City», aux premières secondes du concert, qu’on savait déjà qu’on passerait une soirée haute en couleurs et en «hits» rock légendaires.

Quand nos hommes ont fait leur apparition sur des plateaux mouvants qui allaient de bas en haut, on ne savait plus où regarder tant nos sens étaient sollicités.

À lui seul, ce premier tableau promettait qu’on en aurait plein la vue et les oreilles, et ce fut le cas: les gaillards à l’énergie encore inépuisable, aux 150 millions d’albums vendus, infatigables même après 45 ans de «glam metal», ont hurlé à la foule – et enjoint celle-ci de crier fort en retour –, se sont échinés sur leurs instruments et ont sautillé comme si leurs débuts ne dataient pas des années 70.

De leur répertoire, ils ont dégainé des bombes qui datent, mais immortelles pour leurs inconditionnels, comme «Shout It Out Loud», «Say Yeah», «I Love It Loud», et «Cold Gin», en gardant évidemment d’attendues «I Was Made For Lovin’ You» ou «Rock And Roll All Nite» pour plus tard.

Le tout, à travers des projections psychédéliques, des images d’archives, des éclairages étudiés et des solos de guitare, de basse et de batterie qui ont gardé les admirateurs captifs et ébahis.

Entrée remarquée

Sachant toujours produire leur effet, ils avaient fait une entrée remarquée. Sur les deux écrans surélevés qui pointaient vers le bas, à l’image de la mythique longue langue de Gene Simmons, une captation de la rapide marche des membres de Kiss de leurs loges jusqu’à la scène qui les attendait s’est affichée, suscitant l’enthousiasme excité de l’assistance.

Mais la frénésie entourant la venue de Kiss avait débuté quelques heures avant que les musiciens sexagénaires ne beuglent leurs premières notes, dans le métro et dans les environs de la maison du Canadien.

Partout, des hommes, des femmes et même des enfants – les extravagants personnages rejoignent encore un large public – arboraient le maquillage emblématique de Kiss, en noir (ou bleu) et blanc, étoile à l’œil ou moustaches de chat savamment dessinées. Certains avaient complété l’accoutrement avec perruques et vestes foncées facilement identifiables à l’historique formation.

Consolation pour les adeptes déçus de voir le groupe tirer prochainement sa révérence: la présente série de spectacles de Kiss, entamée en janvier, doit s’étirer sur trois ans. À n’en pas douter, «End Of The Road» est un moment à ne pas manquer pour les fidèles des premières heures.

Le rendez-vous de mardi n’était en fait pas une authentique salutation définitive à Montréal, puisque Kiss reviendra nous formuler une ultime révérence dans une supplémentaire prévue le 16 août prochain, toujours au Centre Bell. Kiss se produira aussi au Centre Vidéotron, à Québec, le 2 avril.