Coût des programmes particuliers: le ministre de l’Éducation entend imposer un plafond

Après avoir dit que les frais exigés aux parents pour des programmes particuliers à l’école publique étaient «correctes», le ministre Roberge assure désormais vouloir imposer un plafond à la facture «pour ne pas qu’il y ait d’exagérations».

«Il y a un article dans le projet de loi qui va nous permettre, par règlement, de limiter les frais pour les programmes particuliers. Le ministre aura cette possibilité-là, qu’il n’avait pas avant», a expliqué le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, lors d’une mêlée de presse, mardi.

L’adoption du projet de loi 12 sur l’encadrement des frais scolaires n’aura pas pour effet immédiat d’imposer un plafond aux frais scolaires des programmes particuliers. Plutôt, il donnera le pouvoir au ministre de le décréter par règlement, à la suite de l’adoption éventuelle du projet de loi.

Cependant, le ministre Roberge n’a pas du tout l’intention de rendre ces programmes particuliers gratuits, mais seulement d’en limiter les frais.

Retraite

Par ailleurs, le ministre a évoqué mardi la possibilité de faciliter le retour sur le marché du travail aux enseignants et directeurs d’école qui ont pris leur retraite, une solution qu’il juge «très intéressante».

«Il y a des obstacles pour les gens qui reviendraient, autant pour les directeurs d’école que les enseignants. Ça, c’est quelque chose sur lequel je travaille avec mon collègue au Trésor, en ce moment, pour voir de quelle façon on pourrait faciliter le retour d’enseignants [à la retraite] qui voudraient revenir à contrat ou à temps partiel», a expliqué M. Roberge.

Il faut notamment s’assurer que ces employés ne soient pas «pénalisés sur leur retraite», a-t-il indiqué.

De plus, le ministre a encouragé une fois de plus les enseignants qui ont quitté la profession pour trouver un autre emploi à faire un retour dans le réseau.

«On n’a pas leur numéro de téléphone, parce que je pense que je les appellerais personnellement pour leur dire : "On a besoin de vous. Revenez! On croit en vous. On va vous aider à aider les élèves".»