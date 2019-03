Dépression et tentatives de suicide: la victime alléguée d’Éric Salvail se confie

Quand les allégations de harcèlement et d’exhibitionnisme concernant Éric Salvail ont été mises au jour dans la foulée du mouvement #metoo, Donald Duguay a vu sa vie basculer. En quelques jours, tout ce que l’animateur et producteur, qui était à l’époque un illustre inconnu, lui aurait fait vivre est revenu à son esprit. L’homme a senti le besoin d’en parler et surtout de porter plainte à la police.

Donald Duguay a décidé d’accorder une entrevue à une poignée de journalistes, dont Jean-François Guérin de TVA Nouvelles, afin de dévoiler dans une prise de parole libératrice ce que lui aurait fait vivre Éric Salvail d’avril à novembre 1993.

M. Donald Duguay est la seule victime alléguée d’Éric Salvail pour laquelle le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a décidé de porter des accusations. L’animateur de télévision de 49 ans est accusé de harcèlement, agression et séquestration à l’endroit de Donald Duguay. Il a été arrêté en janvier dernier.

«Je suis le seul cas reconnu, c’est plus lourd à porte, je deviens le point focal de la haine pour ceux qui veulent défendre Salvail. Je n’ai rien à voir dans sa chute directe, il l’a provoquée», lâche M. Duguay.

En pleine tourmente alors que les allégations de harcèlement, d'exhibitionniste, de blagues de mauvais goût, de drague lourde et même d’agressions planaient, Éric Salvail a dû vendre son entreprise, se retirer de la vie publique et même se départir de certaines de ses propriétés. La carrière de l’animateur a connu une fin abrupte.

Service du courrier de Radio-Canada

C’est alors qu’il travaillait au service du courrier de Radio-Canada, tout comme Éric Salvail à l’époque, que les gestes à caractères sexuels non désirés auraient commencé. Salvail aurait à plusieurs reprises commis des actes répréhensibles pour lesquels il devra faire face à la justice.

Au cours de l'entrevue, Donald Duguay n’entrera pas dans les détails de ce que Éric Salvail lui aurait fait subir, l’homme ne tombera jamais dans le scabreux, il veut plutôt dénoncer son agresseur présumé. «Quand je pense à lui, je pense à mon agresseur et non pas à la personnalité publique», souligne-t-il.

«Personnellement, je n’en ai rien à cirer de monsieur Salvail», admet Donald Duguay. L'homme de 46 ans souhaite de par sa plainte au criminel réparer le préjudice qu’il a subi. «Qu’il fasse un an, six ans ou dix ans de prison, pour moi, ça ne changera rien.

Choc post-traumatique

M. Duguay explique qu’au cours des 25 dernières années, il est passé par toutes les phases liées au choc qu'il a subi; sa vie a été littéralement chamboulée en 1993. Il a senti de la tristesse puis de plus en plus de pensées noires sont venues le tarauder. La dépression l’a envahi. Il a même vécu des épisodes suicidaires. Il a consulté des psychologues, des psychiatres ne sachant trop ce qu’il advenait de lui, de ce qui provoquait son mal-être.

Par mécanisme de protection, la mémoire de Donald Duguay aurait enfoui son agression présumée. L’électrochoc est survenu à l’automne 2017 quand les allégations à l’endroit d’Éric Salvail ont commencé à sortir dans les médias. En cinq jours, Donald Duguay a su qu’il était dans son esprit une victime de la vedette de la télévision québécoise. Il a porté plainte au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) à l’endroit d’Éric Salvail.

«J’ai fait ma vie durant 25 ans, je n’étais pas caché dans le noir à attendre un moment de revanche, [...] à ruminer. Je ne pensais pas que ça avait eu tant d’impact dans ma vie. Quand tout explose et que le choc post-traumatique apparaît ... Je prends beaucoup de médication, je tremblote», informe Donald Duguay se montrant à la fois vulnérable et fort.

M. Duguay est en ce moment en arrêt de travail. Il a même fait une nouvelle tentative de suicide en début d’année. Une chose l’aide cependant à passer au travers en ce moment, sa page Facebook 7 millions de mousquetaires qu’il a créée dans le but d’aider les victimes d’agressions sexuelles.