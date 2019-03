«Histoire de jouets 4» : la bande-annonce officielle dévoilée

Disney-Pixar a dévoilé mardi la première bande-annonce complète du film «Histoire de jouets 4», dans laquelle la bande de Woody se lance au secours d’un nouveau personnage, une cuillère-fourchette.

Nommé Forky, ce nouveau personnage semble éprouvé des difficultés avec son identité. La nouvelle propriétaire des jouets, Bonnie, a créé de toutes pièces ce nouveau jouet à l’aide d’une cuillère-fourchette en plastique à laquelle elle a ajouté des yeux «googly», des cure-pipes et des bâtons de popsicle.

«Je ne suis pas un jouet. J’ai été conçu pour la soupe, la salade, peut-être un chili, et ensuite pour être jeté à la poubelle», lance Forky en sautant à l’extérieur du véhicule familial lors d’une sortie.

C’est le début de l’aventure pour Woody (Tom Hanks), Buzz Lightyear (Tim Allen) et le reste de la bande qui tentent de retrouver et sauver le nouveau jouet de Bonnie. Woody retrouvera notamment le personnage de Bo Peep (Annie Potts), une vieille amie, à une fête foraine, de même que plusieurs autres nouveaux jouets, dont Duke Caboom (Keanu Reeves) ainsi que le duo Ducky et Bunny (Keegan Michael Key et Jordan Peele).

Le premier long-métrage du réalisateur Josh Cooley doit voir l’affiche le 21 juin prochain.