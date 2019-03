«Il y a toujours des séquences plus difficiles que d’autres» - Jonathan Drouin

Pour remonter au classement et s’accrocher à un espoir d’une participation aux séries, Claude Julien aura besoin de la contribution de ses éléments-clés. Ce n’est pas un secret. Jonathan Drouin fait partie de ce groupe de joueurs.

À l’image du CH, Drouin a déjà vécu des jours plus heureux dernièrement. À ses 16 dernières rencontres, l’ailier a été blanchi de la feuille de pointage à 15 reprises. Ça fait beaucoup de zéros.

Questionné à savoir s’il réussissait à garder le moral malgré cette période sombre, Drouin a offert une réponse assez expéditive.

«Ça fait partie du hockey», a-t-il répliqué à sa sortie d’un entraînement matinal au Wells Fargo Center de Philadelphie, mardi.

Relancé pour savoir s’il pouvait changer sa routine dans une période creuse, l’ancien du Lightning de Tampa Bay a répondu par la négative.

«Je ne change rien quand ça va moins bien, a-t-il dit. Il y a toujours des séquences plus difficiles que d’autres dans ta carrière. Il faut juste que je continue à travailler fort, les points reviendront.»

Face aux Flyers, Drouin se retrouvera encore une fois sur le flanc gauche aux côtés de Jesperi Kotkaniemi et de Joel Armia. Artturi Lehkonen restera à l’aile gauche avec Max Domi et Andrew Shaw.

En supériorité numérique, Drouin jouera au sein de la première unité. Il ne sera toutefois pas à la pointe à la gauche de Shea Weber, mais à sa position naturelle d’ailier gauche.

La pression

Julien n’a pas perdu espoir avec Drouin. Devant une petite poignée de journalistes, il a tenté d’expliquer ce qui lui manquait depuis son match de quatre points (2 buts, 2 aides) contre les Jets de Winnipeg du 7 février dernier.

«Ce qui lui manque... peut être une question d’opportunisme, a mentionné Julien. J’ai vu un gars qui travaillait très fort lors du voyage en Californie. Il était bon dans les deux sens. Ça reste un jeune joueur et c’est peut-être pesant sur lui dernièrement. On sait tous qu’il est un talent local, il se place de la pression sur ses épaules. Tu as beau l’encourager, mais tu espères qu’il finira par marquer un but qui le soulagera.»

Dans le vestiaire du CH, on décrivait cette rencontre contre les Flyers comme un septième match.

«Nous devons l’approcher comme si c’était un septième match, a souligné Andrew Shaw C’est toujours agréable de jouer ce type de rencontre. Il y aura une atmosphère des séries.»

«C’est un match qu’on doit gagner, a renchéri Julien. C’est aussi simple que ça. Il faut sortir le meilleur de nous, c’est tout ce que je peux demander aux joueurs contre les Flyers. Je veux le meilleur effort possible et on espère que ça finira par se transformer par une victoire.»