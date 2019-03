«Illumi-Féérie de lumières»: le nouveau monde merveilleux de Cavalia

La compagnie Cavalia délaisse les productions équestres et se lance dans un nouveau projet grandiose: une attraction multimédia sous forme de «parcours nocturne enchanté», baptisée «Illumi-Féérie de lumières», qui sera inaugurée à Laval l’automne prochain.

Depuis 15 ans, grâce au succès obtenu par «Cavalia» et «Odysseo», on associe beaucoup Cavalia et son fondateur, Normand Latourelle, aux chevaux. Mais c’est d’oublier que l’artiste et homme d’affaires avait jadis conçu, entre autres, le Grand Jeu de Nuit des célébrations du 350e anniversaire de Montréal et les Légendes fantastiques de Drummondville, et qu’il a collaboré au Cirque du Soleil.

Avec sa nouvelle entreprise «Illumi-Féérie de lumières», Latourelle aspire à créer «un monde merveilleux».

«Un monde de Disney en miniature, a-t-il expliqué en entrevue avec l’Agence QMI. J’ai toujours voulu reproduire cette sensation, pour les adultes, de retomber en enfance, et que les enfants voient quelque chose d’extraordinaire.»

Grandeur nature

Il s’agira en fait d’un immense décor illuminé de «plusieurs millions d’ampoules», divisé en huit parties: un village de Noël (avec kiosques gastronomiques et d’artisans), six «continents» (les Amériques, l’Afrique, les pôles Nord et Sud, l’Europe et l’Asie) et une montagne où seront projetées diverses animations.

Dans chacune des sections, les visiteurs se promèneront parmi des reproductions grandeur nature, multicolores et scintillantes, d’éléments naturels – comme des arbres –, d’animaux (girafes, éléphants, zèbres, etc), de personnages, de bâtiments (dont on aura représenté que la façade, mais qui donneront l’impression d’être en trois dimensions), etc.

«Chaque tableau va avoir son caractère spécifique», avec thèmes, sons, musiques et atmosphères distincts, a spécifié Normand Latourelle.

Implantée sur le site de Cavalia, à l’intersection de l’autoroute 15 et du boulevard Saint-Martin, cette «féérie de lumières» sera en activité de novembre 2019 à janvier 2020. Les installations se déploieront sur un espace équivalant à «cinq terrains de football, 92 000 mètres carrés, 300 000 pieds carrés», a résumé Normand Latourelle.

La Ville de Laval offrira une navette pour s’y rendre à partir du métro.

Généreux

Rencontré sur le site-laboratoire de son projet en construction, à Brigham, en Estrie, Normand Latourelle n’a pas tari d’enthousiasme en parlant de son nouveau «bébé», qui l’occupe depuis trois ans. Déjà, des voitures ralentissent à proximité du terrain lorsque, le soir venu, il allume les imposantes structures de plastique recyclé déjà fabriquées (à la main), qui peupleront son parc illuminé.

«On veut être extrêmement généreux dans le contenu. J’ai toujours fait des choses pour amuser et faire rêver les gens d’une façon différente. Je ne suis pas capable de faire deux fois la même chose», a souligné Normand Latourelle.

Une multitude de petits plaisirs égaieront la promenade des gens au sein d’«Illumi-Féérie de lumières». Par exemple, on pourra se faire photographier devant une réplique de sapin de Noël de 50 mètres de hauteur et voir l’image apparaître dans l’une des boules qui décoreront l’arbre. Une heure de conte sera en outre réservée aux familles.

Une dizaine de personnes ont travaillé à placer l’ébauche de «Illumi-Féérie de lumières» à Brigham. Quand viendra le temps d’ériger les décorations à Laval, quelque 200 travailleurs seront mis à contribution. Des firmes chinoises sont actuellement à l’œuvre pour fabriquer les millions d’ampoules LED qui feront rayonner ce lieu d’émerveillement.

Accessible

Normand Latourelle voit grand avec l’aventure «Illumi-Féérie de lumières». Convaincu que sa proposition relève du «jamais vu», le créateur estime que 500 000 visiteurs traverseront son périple ludique de la fin 2019 au début 2020. Il espère non seulement renouveler l’expérience pendant plusieurs années, mais également l’exporter ailleurs sur la planète.

Et, s’il refuse de chiffrer l’investissement financier qui y est alloué, l’instigateur promet que l’entrée dans l’univers de «Illumi-Féérie de lumières» coûtera moins de 20 $ par personne, adultes comme enfants.

«Je veux que ça soit accessible. C’est important que tout le monde puisse y assister», a décrété Normand Latourelle.