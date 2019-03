La Chine bouscule les rapports de force dans l'aéronautique mondiale

Premier pays à clouer au sol les Boeing 737 MAX après la catastrophe d'Ethiopian Airlines, la Chine confirme ses ambitions dans la régulation aéronautique mondiale, alors même que son colossal marché aérien représente un puissant levier dans sa guerre commerciale avec Washington.

Dès le 11 mars, au lendemain de l’écrasement du vol 302 d'Ethiopian Airlines, le régulateur chinois du transport aérien (CAAC) ordonne aux compagnies du pays de suspendre les vols de leurs Boeing 737 MAX 8 --un modèle déjà mis en cause dans un accident en Indonésie en octobre.

Un effet domino s'enclenche: emboîtant le pas à la Chine, l'Union européenne ferme son espace aérien aux 737 MAX. Mais il faudra attendre le 13 mars pour que le président américain Donald Trump ordonne finalement l'immobilisation des 737 MAX aux États-Unis.

La décision de Pékin tonne comme un coup de semonce, semblant déplacer le centre de gravité de l'aérien dans le monde, jusque-là dominé par la puissante Federal Aviation Administration (FAA) américaine... dont la Chine suivait traditionnellement les avis en termes de sécurité.

Pour autant, même en faisant abstraction du contexte de guerre commerciale entre Pékin et Washington, la réactivité chinoise était prévisible, selon des observateurs.

«En raison de la taille même de son marché, la Chine fait de la sécurité une priorité, devant tout le reste. En tant que pays, elle n'a pas le choix que d'être intraitable», observe Janesh Janardhanan, directeur de la branche aéronautique et défense du cabinet Frost&Sullivan.

«Ce n'était pas une décision arbitraire isolée: les autres pays ont suivi», insiste-t-il.

Explosion du trafic aérien

Sur fond d'explosion du trafic aérien, nourri par une classe moyenne en plein essor, la Chine devrait devenir vers le milieu des années 2020 le premier marché aéronautique devant les États-Unis --et le Parti communiste au pouvoir fait volontiers de la sécurité l'un des piliers de sa légitimité.

Pour autant, l'épisode ne devrait pas rebattre totalement les cartes, même si la réputation de la FAA est écornée, jugent les experts interrogés par l'AFP, notant que même l'Europe et son Agence de sécurité aérienne (EASA) n'ont pas le même poids.

«La FAA et l'Agence américaine de sécurité des transports (NTSB) constituent les étalons de la sécurité aérienne (...) La décision chinoise (pour les 737 MAX) ne changera pas cela», affirme Shukor Yusof, directeur de la firme malaisienne de conseil aéronautique Endau Analytics.

Après une série d'accidents meurtriers dans les années 1990, la Chine avait fait appel à la FAA pour collaborer avec l'Administration de l'aviation civile de Chine (CAAC).

Depuis, la sécurité en Chine «s'est évidemment améliorée énormément, mais on n'en est pas encore aux standards américain et européen», note M. Yusof.

Sans oublier la difficulté à faire confiance à un régulateur chinois (CAAC) sous la férule du ministère des Transports d'un régime communiste parfois opaque.

Dans ce contexte, les prédictions d'un déclin de la FAA sont «précipitées, et possiblement irresponsables», s'insurge Robert Mann, patron du bureau de conseil américain R.W. Mann and Co, appelant à ne pas «se subordonner à l'opinion publique et aux apparences».

Il n'en note pas moins le potentiel de «propagande» que peut tirer Pékin des déboires du 737 MAX.

Pour autant, l'influence de la Chine ne devrait cesser de croître. Le nombre de passagers dans le pays a gonflé de 10,2% en 2018, et, selon des projections de Boeing, le pays aura besoin de 7.690 avions commerciaux sur les 20 années à venir, tous constructeurs confondus.

«Du coup, attendez-vous à voir Pékin jouer un rôle croissant pour définir les normes de sécurité, d'un point de vue de l'usager», estime M. Janardhanan.

De même, c'est une monnaie d'échange dans ses tractations commerciales avec les États-Unis: l'aéronautique constitue le principal secteur d'exportation américain vers la Chine, pesant 16,3 milliards de dollars en 2017.

Mais, pour des raisons de sécurité, Pékin envisage désormais d'exclure les commandes de Boeing 737 MAX d'un éventuel accord avec Washington, a rapporté mardi Bloomberg News, citant des sources proches.

À long terme, la Chine pourrait également durcir le ton envers le duopole Boeing-Airbus pour promouvoir le premier moyen-courrier «made in China», le C919, actuellement en phase d'essais.

«Mais cela prendra au moins une décennie» avant de l'imposer, nuance M. Mann. «Le chemin sera long avant que des avions civils chinois et leurs technologies de réacteurs soient compétitifs à l'échelle du monde».