La famille Kardashian encore embarrassée par une histoire de mauvais Photoshop

Une autre journée, une autre photo mal retouchée par une Kardashian!

Cette fois-ci, c’est Kourtney Kardashian qui est dans l’embarras après qu’elle ait partagé une photo d’elle dans un bain. À première vue, l’image montrant la maman de 39 ans ne semble pas bien différente de ses autres publications habituelles. Rapidement toutefois, les internautes ont remarqué que plusieurs choses clochaient sur la photo.

En effet, le visage de Kourtney Kardashian semble avoir été collé sur l’image plutôt que réellement photographié. Plusieurs se demandent aussi ce qui est arrivé à ses jambes, la vedette de télé-réalité semblant avoir perdu une cuisse quelque part au fond du bain.

Capture d'écran Instagram

En légende, Kourtney a indiqué « Love yourself as deeply as you love them » (aime-toi autant que tu les aimes), une phrase qui a semblé ironique pour plusieurs personnes compte tenu de l’étendue des retouches effectuées sur la photo...