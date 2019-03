La Société des traversiers retire le navire Apollo

La Société des traversiers du Québec (STQ) a décidé de complètement retirer le navire «Apollo» de sa flotte, à la suite d'une nouvelle collision qui a endommagé le navire samedi dernier.

«J’ai informé le ministre de ma décision de mettre fin définitivement à l’utilisation de l’Apollo», a annoncé le PDG par intérim de la STQ, Stéphane Lafaut, lors d’une conférence de presse à Québec mardi.

«Je n’attendrai pas les rapports internes et le rapport du BST [...]. J’ai pris cette décision en raison du risque élevé du bris potentiel sur un navire de tel âge, de l’ampleur des travaux qui seraient nécessaires afin de remettre le navire en état et des coûts associés», a énuméré M. Lafaut.

Il a remercié les employés qui ont travaillé fort au bon fonctionnement du traversier, mais a ajouté qu’il fallait désormais passer à la prochaine étape. «Il est venu le temps de concentrer nos efforts vers le futur», a-t-il dit.

Le «Apollo» a subi une nouvelle avarie, samedi, lorsqu'il est entré en collision avec le quai de Matane. Le navire avait été endommagé une première fois à la fin février lors d'une autre collision au quai de Godbout et avait dû passer près de deux semaines en réparation pour colmater sa coque perforée lors de l'incident.

Un enquêteur du Bureau de la sécurité des Transports (BST) a confié à TVA, lundi, que l'enquête avait mis en lumière plusieurs situations préoccupantes sur le bateau. Notamment, les enquêteurs ont mis en doute l'étanchéité et l'intégrité de la coque et la qualité des installations électriques et anti-incendie à bord du traversier.

Afin de pallier l'absence du «Apollo», la STQ va réinstaurer le service de navette aérienne dès mardi, et ce, pour une durée indéterminée 7 jours sur 7.

Elle va également rapatrier un traversier de son partenaire CTMA, qui sera à Matane dès le 21 mars et qui effectuera deux allers-retours par jour.

L'«Apollo», un vieux navire datant de 1970, avait été acquis en catastrophe, par la STQ en janvier dernier au coût de 2,1 millions $ pour remplacer temporairement le «F.-A.-Gauthier», aux prises avec d'importants problèmes de propulseurs.