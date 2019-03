Le FEQ quitte le parc de la Francophonie

Le Festival d’été quitte le parc de la Francophonie. La deuxième scène extérieure en importance de l’événement déménage à place George-V, ce qui lui permettra d’accroître de 10 000 à 15 000 sa capacité d’accueil, a annoncé l’organisation.

Grosse nouvelle aujourd'hui! La Scène @LotoQuebec déménage à place George-V soit entre le Manège militaire et le parc de la Francophonie. La capacité d'accueil du site passe donc de 10K à 15K festivaliers. 👏 #FEQ pic.twitter.com/WOGchnqYds — Festival d'été de Qc (@FestivalEteQc) 19 mars 2019

Terminé, donc, l’ère du site qu’on appelait aussi le Pigeonnier, théâtre de plusieurs grands moments dans l’histoire du FEQ depuis 1981.

Agrandi en 2016 pour pouvoir accommoder jusqu’à 10 000 spectateurs, le parc de la Francophonie ne suffisait déjà plus à la tâche. L’an dernier, la scène Loto-Québec a affiché complet six fois lors des prestations de Jethro Tull, Jane Birkin, Charlotte Cardin, America, et Air Supply, 2Frères et SUM 41.

