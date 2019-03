Montréal complètement cirque: «Bosch Dreams» pour la première fois à Montréal

Le spectacle «Bosch Dreams» de la troupe Les 7 doigts de la main sera présenté pour la première fois cet été à Montréal.

Après plusieurs représentations sur la scène internationale, l'oeuvre donnera le coup d'envoi de la prochaine édition du rendez-vous Montréal complètement cirque, le 4 juillet, à salle Pierre-Mercure. Elle y sera offerte jusqu'au 11 juillet.

Pour les artistes impliqués, il s'agira alors de la fin d'une tournée menée à l'échelle planétaire amorcée en 2016, à Copenhague, au Danemark.

Un homme inspirant

Mariant techniques numériques et voltiges d'acrobates, «Bosch Dreams» est un voyage dans l'univers fantastique du peintre néerlandais Jérôme Bosh, là où vivent des êtres étranges et des animaux uniques. Décédé il y a 500 ans, l'artiste a entre autres inspiré Salvador Dali et Jim Morrison.

L'idée originale et le concept du spectacle sont de Samuel Tétreault qui en assure aussi la direction artistique et la mise en scène.

Les billets pour voir cette création sont en vente aux guichets de la TOHU et en ligne (montrealcompletementcirque.com).

La 10e édition du festival Montréal complètement cirque se déroulera du 4 au 14 juillet. Les événements qui composeront la programmation en salle de l'événement seront connus en mai.