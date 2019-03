Au cours des dernières 24 heures, Justin Trudeau et les libéraux ont tout fait en leur possible pour «tourner la page» sur l’épisode SNC-Lavalin et ouvrir une nouvelle discussion autour du dernier budget fédéral avant les élections, déposé mardi.

Il y a d’abord eu le départ du plus haut fonctionnaire du pays Michael Wernick, à qui on a fait «prendre sa retraite», lundi. Puis l’annonce – pas nécessairement habile – de la nomination de la libérale Anne McLellan à titre de conseillère dans le dossier SNC-Lavalin.

Finalement, mardi, le comité de la justice à majorité libérale à voter la fin des travaux sur l’affaire SNC-Lavalin, au grand désarroi des partis d’opposition. Selon Mario Dumont, toute cette stratégie n’a pour but que de faire dévier la conversation sur un sujet moins dommageable pour les libéraux.

«Justin Trudeau préfère être critiqué sur les déficits, en se disant que les gens le savent et que c’est sa position, il est capable de vivre avec ça, explique-t-il. Il aime beaucoup mieux avoir Andrew Scheer et les conservateurs qui le critiquent pour sa politique budgétaire que d’être pilonné sur l’affaire SNC-Lavalin.»

L’animateur rappelle qu’au cours des cinq dernières semaines, l’affaire SNC-Lavalin a occupé l’intégralité de l’espace public fédéral, entachant au passage la «marque de commerce» de politicien «qui devait faire la politique autrement» du premier ministre.

«Le but de toute l’opération des dernières 24 heures, c’est de s’assurer qu’à compter de ce budget, la nouvelle discussion publique, les entrevues, les questions des journalistes, les critiques, ne doivent plus porter sur l’affaire SNC-Lavalin, mais sur son budget, pour le meilleur et pour le pire», résume Mario Dumont.