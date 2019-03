Les libéraux peuvent souffler. Après un mois catastrophique sous le joug de l’affaire SNC-Lavalin, c’est un budget préélectoral «habile» et qui «ratisse large» que le ministre des Finances Bill Morneau a déposé mardi.

À LIRE ÉGALEMENT

Ottawa fait pleuvoir une foule de petits cadeaux

11 choses à retenir du budget fédéral 2019

Un premier achat de maison plus accessible

1,7 milliard pour former les travailleurs

Trop peu pour les entreprises

Une solution possible pour le financement du tramway à Québec

Traversiers: deux contrats potentiels pour Davie

Les analystes de «La Joute» ont admis que les libéraux ont présenté un «excellent budget d’année électorale». Pour Thomas Mulcair, les libéraux ont «scoré» en misant sur les aînés, les logements pour les jeunes familles, des terreaux fertiles pour le NPD.

«Ils sont en train d’aller voler certains items à gauche, chez le NPD [...] et les conservateurs sont restés là à se plaindre, on ne sait plus de quoi, parce que tout le monde trouve un petit cadeau dans la liste de père Noël dans ce budget-là», note-t-il.

Pour l’analyste Emmanuelle Latraverse, ce budget s’inscrit dans la tradition des propositions libérales et «répond aux problèmes de la classe moyenne que les libéraux n’avaient pas réussi à régler jusqu’ici».

«Je comprends leur calcul politique de dire “tant pis les déficits”. C’est la seule façon de ne pas être prisonnier de ce discours-là, c’est de l’embrasser, sinon ils auraient toujours été pris entre l’arbre et l’écorce», souligne-t-elle.

L’analyste apporte cependant un bémol au budget, surtout en ce qui concerne le «saupoudrage» de millions qui, à son avis, «va un peu trop loin» et qui en fait un budget «un peu cynique et électoraliste». Elle donne en exemple une série de programmes touchant différentes causes de la société – le racisme, l’homosexualité, la démence, le suicide et plusieurs autres – qui se voient attribuer des montants d’environ un million $.

«Ces programmes-là peuvent tenir à cœur aux libéraux, mais le gouvernement n’était pas nécessairement obligé d’en remettre et de rajouter de l’argent dedans, soutient-elle. Il y aurait eu un déficit moins important et je pense que ça donnerait de la crédibilité à leur discours sur la protection des finances publiques.»