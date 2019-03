Un budget pour «détourner l’attention» de SNC-Lavalin?

Le gouvernement libéral a une tendance naturelle à être dépensier lors de la présentation du budget fédéral. Année électorale oblige, cette tendance risque d’être encore plus prononcée, estime le chroniqueur Mario Dumont.

«En plus, [les libéraux] veulent détourner l’attention de l’affaire SNC-Lavalin et changer de sujet. Une des façons de changer la discussion, c’est d’annoncer des mesures spectaculaires et de nouvelles dépenses qui suscitent de la discussion, qu’on se mette à parler du budget et qu’on arrête de parler de SNC-Lavalin et des ingérences potentielles dans la justice.»

Mais comment le ministre des Finances Bill Morneau pourra-t-il proposer de nouvelles dépenses alors que le gouvernement Trudeau était déjà aux prises avec un «gros déficit» l’an dernier et que l’économie a commencé à ralentir?

