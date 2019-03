Un hiver interminable qui n’a fait que saper le moral

L’hiver qui se termine mercredi n’est pas le plus dur qu’on ait connu, mais il a fait mal au moral de bien des Québécois, en particulier à Montréal, en raison de son arrivée hâtive et de ses nombreux écarts de température.

« Ç’a été plus difficile de marcher dans les rues. Je n’ai jamais vu ça en 40 ans de météo », lance le météorologue Gilles Brien.

Selon lui, la saison n’a été ni très froide ni très enneigée, mais longue, voire interminable. Et surtout, sans répit.

La température a aussi joué au « yoyo », au grand dam des Québécois.

« On a eu plusieurs chutes soudaines de 15 °C à 20 °C », poursuit-il.

Il est trop tôt pour attribuer ces variations marquées aux changements climatiques « dès la première année hors-norme, mais c’est cohérent avec les projections des chercheurs », selon Gilles Brien.

Au total, le Québec a subi 11 variations brusques de la température, contrairement à une moyenne de cinq ou six par le passé, selon les données d’Environnement Canada.

« L’hiver a été difficile à endurer. La variation de température a affecté l’humeur des gens. Quand on passe cinq mois à l’intérieur avec peu de soleil, on devient plus hostile », analyse le météorologue.

En veux-tu de la neige ?

La neige s’est accumulée au lieu de fondre lors de regains de chaleur, inexistants, jusqu’à récemment. Les gens en avaient donc davantage à pelleter, ce qui joue sur le moral, selon l’auteur.

Le tout ajouté aux 150 ml de pluie qui ont entraîné de nombreux effondrements de toiture un peu partout à travers le Québec en raison du poids de la neige.

Également, 710 appels ont été faits à Urgences-santé pour des chutes sur la glace ; une hausse de 55 %.

On a compté 75 nuits qui ont fait descendre le mercure en bas de –10 °C. C’est 15 nuits de plus qu’à l’habitude.

Toutefois, seulement huit ont dépassé les –20 °C, contrairement à une moyenne de 14 par le passé.

Jeudi, ce sera le printemps.

Il ne faut cependant pas sauter de joie trop vite.

Bien qu’on traverse un premier répit depuis novembre, une tempête devrait frapper certaines régions du Québec en fin de semaine.

« On attend de 20 à 30 cm de neige pour certaines régions », avance Simon Legault, porte-parole d’Environnement Canada.

Les Québécois ne seraient donc pas tirés d’affaire. Les Montréalais pourraient toutefois s’en sauver.