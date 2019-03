Une audition devenue virale

Cinq ans après avoir été révélée chez elle grâce à La Voix, la Québécoise Valérie Daure reprend désormais l’aventure... en France. La chanteuse a impressionné les quatre coachs sur le plateau de TF1 grâce à une audition depuis revue plus de 125 000 fois en moins de 48 heures.

«J’étais tellement soulagée quand le premier coach s’est retourné! J’espérais vraiment qu’il y en aurait un qui appuie sur son bouton», confie candidement Valérie Daure en entretien au Journal depuis Paris.

Elle a donc eu l’embarras du choix lorsque Soprano, Jenifer, Mika et Julien Clerc ont tour à tour fait pivoter leur fauteuil rouge durant son audition à l’aveugle diffusée samedi dernier. C’est finalement le clan de Julien Clerc qu’elle a rejoint pour la huitième saison.

«Chacun des quatre coachs pouvait m’apporter quelque chose de différent. Mais dès le départ, je voulais être dans l’équipe de Julien Clerc pour toute l’expérience qu’il possède. C’est un artiste qui a traversé les années, ce qui est de plus en plus rare de nos jours», relate la chanteuse.

Hésitation

C’est sur l’invitation de TF1 que Valérie Daure a auditionné pour cette nouvelle saison du concours télévisé. Mais elle ne le cache pas : elle a hésité un moment avant d’accepter. La chanteuse se relevait alors d’une grande déception nommée Bodyguard, le Musical.

À pareille date l’année dernière, elle était la tête d’affiche de la comédie musicale présentée au Palais des sports de Paris. L’aventure devait initialement durer six mois et la porter sur différentes scènes de l’Hexagone. Mais elle n’aura finalement duré que six semaines avec l’annulation de la tournée française en raison de la faible vente de billets. Le coup a alors été très dur pour la Québécoise de 35 ans.

«Ce spectacle-là, c’était la chance de ma vie. J’espérais vraiment que ça marche, mais ça n’a pas été le cas. Et ç’a été difficile, je me suis remise en question quand Bodyguard s’est terminé. J’avais tout quitté pour m’installer à Paris et suivre ce rêve. Alors, j’ai fini par accepter l’invitation de The Voice. Je me suis dit que tant qu’à avoir fait tout ça, tous ces sacrifices, je devais tenter ma chance», confie Valérie Daure.

I Will Survive

Les événements de la dernière année lui auront d’ailleurs inspiré son choix de chanson : I Will Survive, mégatube disco de Gloria Gaynor que Valérie Daure a servi à la sauce blues. Un titre particulièrement évocateur pour celle qui tourne aujourd’hui la page sur une année difficile.

«Cette chanson-là, c’est ma chanson préférée. Et c’est celle qui m’a accompagnée chaque fois que j’ai eu des épreuves à surmonter. Alors à ce moment-ci, j’étais parfaitement en symbiose avec ce qu’elle raconte», explique Valérie Daure.

The Voice : La plus belle voix est diffusée les samedis sur les ondes de TF1. En parallèle à l’émission, Valérie Daure travaille présentement sur un premier album.