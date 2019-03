L’obstruction des travaux de la Chambre des communes par le Parti conservateur du Canada ne sert pas son chef, Andrew Scheer selon certains de nos jouteurs.

«Scheer a perdu complètement hier, ce sont les libéraux qui ont gagné la partie hier parce qu’ils ont contourné la stratégie des conservateurs. Ils ont perdu deux cycles des nouvelles et il n’y a personne au Canada qui aime entendre les élus ne faire autre chose que de claquer leur bureau, je suis désolé», fait savoir Thomas Mulcair.

«M. Scheer aspire à être le premier ministre du Canada. Il doit montrer un minimum de respect pour l’institution qu’il désire mener. Il n’a pas fait ça hier.»

Thomas Mulcair va plus loin en disant même que Justin Trudeau ne craint nullement les prises de parole du chef conservateur en Chambre.

«Quand M. Scheer se lève, M. Trudeau doit avoir du mal à masquer son bâillement (...) Il ne fait pas peur à Justin Trudeau. Il n’a pas de ressources externes qui lui préparent des dossiers de fond. C’est toujours une harangue de sentiments, d’à-peu-près. Il n’y a pas de fond dans son approche», dit-il.

Emmanuelle Latraverse se montre, elle, moins sévère.

«Je suis d’accord qu’il ne faut pas aller trop loin. Des coups d’éclat comme a fait le Parti conservateur tu peux faire ça une fois, tu ne fais pas ça mille fois. Mais c’est quand même fort de dire que c’est dégueulasse qu’ils aient frappé sur leur bureau alors que pendant la période des questions on tolère que tout le monde crie, s’insulte et que l’atmosphère ne soit pas plus respectueuse.»

«Oui il a pris un risque en terme de crédibilité. Mais le but stratégique des conservateurs était de ne pas permettre aux libéraux de tourner la page et la réalité c’est qu’hier, il n’y a pas un bulletin de nouvelles qui n’a pas lié le dépôt du budget et les déboires de M. Trudeau dans le dossier SNC-Lavalin», ajoute-t-elle.