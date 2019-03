Au Chili, un lac rayé de la carte par la sécheresse

AFP

Cette combinaison de photos réalisée le 19 mars 2019 montre une jetée au lac Aculeo à Paine (Top), à environ 70 km au sud-ouest de Santiago, Chili, le 1 er janvier 2013, et un bateau abandonné pris au même endroit le 5 mars 2019. - Le lac Aculeo, destiné à décennies, l'une des principales attractions touristiques des environs de Santiago, a disparu à cause de la sécheresse et de la surconsommation d'eau. (Photos de CHRISTIAN MIRANDA et Martin BERNETTI / AFP)