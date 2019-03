Changements climatiques: la facture sera salée pour les grandes villes du Québec

L’adaptation aux changements climatiques pourrait coûter jusqu’à 2 milliards $ aux dix plus grandes villes du Québec d’ici cinq ans, et deux fois plus pour toutes les municipalités de la province, selon une nouvelle étude de l’Union des municipalités du Québec (UMQ).

Effectuée par le Groupe AGÉCO, avec la participation d’Ouranos, cette recherche publiée mercredi a évalué les coûts dans quatre grands axes, soit l’approvisionnement en eau potable et la gestion des prises d’eau (100 millions $ pour les 10 grandes villes de la province d’ici cinq ans); la capacité du système d’égout et de traitement des eaux (710 à 1745 millions $); le verdissement et l’aménagement d’infrastructures vertes (39 à 109 millions $) et la réfection des chaussées et du bâti (150 millions $).

«Les municipalités sont en première ligne quand il est question des changements climatiques. Elles sont les premières impactées sur leurs territoires et les premières à répondre aux besoins de leur population sur le sujet. Il y a donc urgence d’agir et cette étude nous permettra de planifier de façon plus stratégique nos mesures de résilience», a affirmé le président du Caucus des grandes villes de l’UMQ et maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, par communiqué, en soutenant que cette étude est la première du genre au pays.

L’UMQ soutient cependant que les municipalités, quelle que soit leur taille, ne disposent pas des ressources financières pour s’adapter aux changements climatiques.

«Les programmes de financement existants sont souvent inadaptés et difficilement accessibles. Il y aurait alors lieu d’évaluer les options pour corriger la situation, en instaurant par exemple un guichet unique pour les programmes relatifs à la résilience climatique, en mettant en place une table permettant des échanges directs entre les gouvernements de proximité et le gouvernement fédéral, ou encore en facilitant la relation entre les gouvernements fédéral et provinciaux dans l’administration des fonds», a précisé le président de l’UMQ et maire de Drummondville, Alexandre Cusson.

Parmi des exemples de travaux que devront faire les municipalités, notons le verdissement et la déminéralisation des sols pour combattre les îlots de chaleurs, l’agrandissement des conduites d’égouts et la réfection d’usines de traitement des eaux.