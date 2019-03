Cliniques de fertilité et recherche pharmaceutique pour Power

Power Corporation investit de plus en plus dans le domaine de la santé et de la recherche pharmaceutique.

En janvier, une des filiales de l’entreprise, Sagard Holdings, a annoncé la création d’un nouveau groupe spécialisé dans les sciences de la vie.

Elle souhaite investir dans les redevances liées aux droits d’auteur dans le milieu pharmaceutique.

Pour commercialiser des médicaments, les grandes entreprises pharmaceutiques paient des droits d’auteur à ceux qui les ont créés. Un peu comme une maison d’édition verse des redevances à l’auteur d’un livre.

En investissant dans les droits d’auteur, la filiale de Power veut profiter des redevances sur ces découvertes.

Pour le long terme

Selon un article publié par le quotidien The Globe and Mail sur le sujet, plusieurs médicaments sont créés par les hôpitaux universitaires, qui revendent ensuite leurs droits d’utilisation aux multinationales.

Power Corporation n’a pas voulu dire si elle avait l’intention d’investir dans des projets liés au CUSM.

Les responsables du CUSM, de leur côté, ont d’abord refusé de répondre. Ils ont plutôt formulé une demande d’accès à l’information au nom de notre journaliste, sans avoir obtenu son autorisation, en plaidant qu’il était trop complexe de répondre à ses questions compte tenu de l’ampleur des recherches à faire. Ceux-ci ont finalement fait volte-face.

« Nous n’avons trouvé aucun document concernant des projets d’investissement dans le futur, notamment dans le domaine des royautés pharmaceutiques », a répondu l’établissement par courriel.

Cliniques de fertilité

Les droits d’auteurs ne sont pas le seul domaine qui intéresse Sagard Holdings dans la santé.

En 2015, elle avait mis la main sur neuf cliniques de fertilité au pays, dont les quatre cliniques Procrea du Québec.

Les cliniques ont été intégrées à IntegraMed Fertility, détenue à 97 % par Sagard Holdings.

Ironie du sort, le plus grand centre de fertilité public au Québec est celui du CUSM.

Le mois dernier, Sagard a également été impliqué dans un financement de 42 millions de dollars pour une entreprise spécialisée dans les équipements médicaux.