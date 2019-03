Fraises, épinards et... kale contaminés aux pesticides

Populaire superaliment, le chou frisé est pourtant l’un des légumes contenant le plus de résidus de pesticides selon une étude d’un groupe environnemental américain.

Plus de 92 % des échantillons de chou frisé (ou kale en anglais), testés par le département de l’Agriculture des États-Unis renfermaient des traces de deux pesticides ou plus. Un échantillon avait même jusqu’à 18 types de résidus, selon le Environmental Working Group.

Sans surprise, ce sont les fraises et les épinards qui remportent la palme des fruits et légumes les plus contaminés par l’étude annuelle de l’organisation, qui se base sur les tests du département américain.

Le chou frisé arrive pour la première fois en troisième position. En fait, ce légume, qui a gagné en popularité ces dernières années, n’était pas soumis à ces évaluations auparavant.

« On peut dire que la liste des produits ciblés [aux États-Unis], on pourrait facilement la transférer ici », croit le conseiller scientifique en toxicité à l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), Onil Samuel.

Il souligne cependant le manque d’études au Québec ou au Canada pour réussir à faire le même exercice.

Rien de surprenant

Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) l’a fait en 2011, et l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) en 2014.

« C’est commun » de trouver des pesticides, dit la professeure de santé environnementale à l’École de santé publique de l’Université de Montréal, Maryse Bouchard. Mais le taux de conformité est élevé, de 98 %, c’est-à-dire que les résidus ne dépassent pas les limites permises.

« Le taux de conformité est plus élevé si les aliments proviennent du Québec, plutôt que s’ils sont importés », résume Mme Bouchard à propos des études d’ici.

Même si les taux de conformité sont rarement dépassés, Maryse Bouchard dit que les consommateurs ne doivent pas être rassurés à 100 %.

« Je mettrais un bémol là-dessus », plaide-t-elle.

« Les concentrations limites, sont-elles vraiment sécuritaires ? », se demande-t-elle, ajoutant que « ce n’est pas très convaincant », étant donné que certaines études proviennent de l’industrie.

« Il y a des incertitudes qui persistent », renchérit Onil Samuel.

Mais la solution n’est pas d’arrêter de manger des fruits et légumes, plutôt de les varier.

Bien laver

« Un casseau de fraises par jour, ce n’est pas une bonne idée », dit Maryse Bouchard, suggérant d’opter plus souvent pour les fruits et les légumes contenant le moins de résidus de pesticides.

Laver les fruits et légumes peut éliminer une partie des résidus, mais ce n’est pas « magique », soutient M. Samuel.

Si les gens peuvent se le permettre financièrement, ce dernier ajoute que les aliments biologiques sont aussi une option.

Les 15 meilleurs

Avocats

Maïs sucré

Ananas

Pois sucrés congelés

Oignons

Papayes

Aubergines

Asperges

Kiwis

Chou

Chou-fleur

Cantaloups

Brocolis

Champignons

Melons miel

Les 12 plus texiques

Fraises

Épinards

Chou frisé

Nectarines

Pommes

Raisins

Pêches

Cerises

Poires

Tomates

Céleris

Pommes de terre