Harcèlement et intimidation: un ancien policier de la SQ réclame 1,5 M$

Un policier retraité de la Sûreté du Québec (SQ) affirme avoir été victime de harcèlement et d'intimidation de la part de certains de ses anciens collègues et supérieurs qu'il tient aujourd'hui responsables de ses problèmes de santé actuels.

En 1995, les médecins ont diagnostiqué un lymphome non hodgkinien chez Jacques Robidas.

Après une rémission d'une quinzaine d'années, le voici atteint d'un nouveau cancer, cette fois-ci de type carcinome. Il a dû subir l'ablation d'un rein, l'autre ne fonctionne plus qu'à 5 %.

Dans un document d'une douzaine de pages portant le sceau d'un commissaire à l'assermentation et qu'il a fait parvenir mardi au ministère de la Sécurité publique, il invoque que ses problèmes de santé sont reliés aux événements passés et réclame 1,5 million $ en guise de dédommagements.

Quand il a pris sa retraite il y a 27 ans, Jacques Robidas n'était plus capable de vivre avec le traitement qu'on lui réservait.

Tout a commencé en 1968, alors qu'il procède à l'arrestation d'un autre policier de la Sûreté du Québec en civil pour une infraction criminelle de conduite dangereuse.

Selon l'ancien caporal de 71 ans, le père de ce dernier était ami avec un haut gradé, qui aurait fait pression sur le procureur pour qu'il abandonne les accusations.

À l'époque, plusieurs collègues policiers lui en voulaient pour avoir enfreint une loi non écrite.

Muté en guise de réprimande comme agent de liaison au palais de justice de Montréal, il s'est curieusement retrouvé à côtoyer le policier qu'il avait arrêté une année plus tôt.

À partir de ce moment, affirme Jacques Robidas, il a vécu l'enfer.

«On menaçait de me casser les jambes, on me traitait de "crosseur" devant tout le monde. On commettait des actes de vandalisme sur mon casier», relate-t-il.

Peu importe le district ou le poste où il était transféré, des policiers s'assuraient que sa réputation le précède.

Il a remis sa démission en 1991 en raison d'un surmenage.

Il a tenté de passer outre cet épisode de sa vie, mais selon lui, l'intimidation et le harcèlement sont la cause de ses ennuis de santé.

Jacques Robidas n'a pas les ressources financières et le temps nécessaire pour entamer des procédures civiles. Plutôt que d'emprunter la voie des tribunaux, il a donc choisi d'adresser par écrit une demande d'indemnisation au ministère de la Sécurité publique, à qui il réclame le montant de 1,5 million $ pour les préjudices subis et la perte de salaire, en raison de sa retraite prématurée.